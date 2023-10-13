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Нарушения обмена кетонов

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтазы (605911*)

3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтаза

Биохимический профиль: см. ниже

Клинические особенности: эпизодические случаи некетоновой гипогликемии, энцефалопатия, гепатомегалия

Лечение: избегание голодания

дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиазы (246450*)

3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиаза

Биохимический профиль: гипогликемия, метаболический ацидоз без кетонурии

Клинические признаки: раздражительность, вялость, рвота

Лечение: избегание голодания, ограничение лейцина

Дефицит сукцинил-КоА 3-оксокислота-КоА-трансферазы (245050*)

Сукцинил-КоА 3-оксокислота-КоА-трансфераза

Биохимический профиль: кетонурия

Клинические признаки: сильный эпизодический кетоацидоз, рвота, гипервентиляция

Лечение: глюкоза во время острых эпизодов, плюс разумное использование бикарбоната и диета с высоким содержанием углеводов с некоторым ограничением белков и жиров

Дефицит митохондриальной ацетоацетил-КоА тиолазы (203750*)

Митохондриальная ацетоацетил-КоА тиолаза

Биохимический профиль: тяжелый метаболический ацидоз, гипогликемия, кетонурия

Клинические признаки: вялость, рвота

Лечение: избегание голодания

Дефицит цитоплазматической ацетоацетил-СоА тиолазы (614055*)

Цитоплазматическая ацетоацетил-СоА тиолаза

Биохимический профиль: кетонурия

Клинические признаки: умственная отсталость, гипотония

Лечение: не установлено

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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