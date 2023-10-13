Нарушения обмена кетонов
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтазы (605911*)
3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-синтаза
Биохимический профиль: см. ниже
Клинические особенности: эпизодические случаи некетоновой гипогликемии, энцефалопатия, гепатомегалия
Лечение: избегание голодания
дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиазы (246450*)
3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиаза
Биохимический профиль: гипогликемия, метаболический ацидоз без кетонурии
Клинические признаки: раздражительность, вялость, рвота
Лечение: избегание голодания, ограничение лейцина
Дефицит сукцинил-КоА 3-оксокислота-КоА-трансферазы (245050*)
Сукцинил-КоА 3-оксокислота-КоА-трансфераза
Биохимический профиль: кетонурия
Клинические признаки: сильный эпизодический кетоацидоз, рвота, гипервентиляция
Лечение: глюкоза во время острых эпизодов, плюс разумное использование бикарбоната и диета с высоким содержанием углеводов с некоторым ограничением белков и жиров
Дефицит митохондриальной ацетоацетил-КоА тиолазы (203750*)
Митохондриальная ацетоацетил-КоА тиолаза
Биохимический профиль: тяжелый метаболический ацидоз, гипогликемия, кетонурия
Клинические признаки: вялость, рвота
Лечение: избегание голодания
Дефицит цитоплазматической ацетоацетил-СоА тиолазы (614055*)
Цитоплазматическая ацетоацетил-СоА тиолаза
Биохимический профиль: кетонурия
Клинические признаки: умственная отсталость, гипотония
Лечение: не установлено
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.