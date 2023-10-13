Нарушения обмена глицина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Дефицит глицерин киназы (307030*)
Глицерин киназа
Биохимический профиль: гиперглицеридемия
Клинические признаки: при сложной форме симптомы как при ювенильной форме, в дополнение к симптомам, обусловленным делецией специфичного гена или генов
При ювенильной форме - эпизодическая рвота, ацидоз, гипотония, угнетение центральной нервной системы, Рейе-подобный синдром
При взрослой форме, псевдогипертриглицеридемия
Лечение: диета с низким содержанием жиров, отказ от длительного голодания
Синдром непереносимости глицерина
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Биохимический профиль: гипогликемия, кетонурия, сообщалось о снижении активности фруктозо-1,6-бифосфатазы и повышенной чувствительности этого фермента к ингибированию глицерол-3-фосфата
Клинические признаки: недоношенность в анамнезе; после воздействия глицерина гипогликемия, вялость, потливость, пароксизм, кома
Лечение: диета с низким содержанием жира
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.