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Нарушения обмена глицина

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Дефицит глицерин киназы (307030*)

Глицерин киназа

Биохимический профиль: гиперглицеридемия

Клинические признаки: при сложной форме симптомы как при ювенильной форме, в дополнение к симптомам, обусловленным делецией специфичного гена или генов

При ювенильной форме - эпизодическая рвота, ацидоз, гипотония, угнетение центральной нервной системы, Рейе-подобный синдром

При взрослой форме, псевдогипертриглицеридемия

Лечение: диета с низким содержанием жиров, отказ от длительного голодания

Синдром непереносимости глицерина

Биохимический профиль: гипогликемия, кетонурия, сообщалось о снижении активности фруктозо-1,6-бифосфатазы и повышенной чувствительности этого фермента к ингибированию глицерол-3-фосфата

Клинические признаки: недоношенность в анамнезе; после воздействия глицерина гипогликемия, вялость, потливость, пароксизм, кома

Лечение: диета с низким содержанием жира

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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