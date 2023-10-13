Нарушения обмена веществ метионина и сульфура
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гомоцистинурия (236200*)
Цистатионин бета-синтаза
Биохимический профиль: метионинурия, гомоцистинурия
Клинические признаки: Остеопороз, сколиоз, светлый цвет лица, эктопия хрусталика, прогрессирующая умственная отсталость, тромбоэмболия
Лечение: пиридоксин, фолиевая кислота, бетаин для пациентов, не отвечающих на лечение, диета с низким содержанием метионина с добавлением небольшого количества L-цистеина и витамина С
Дефицит метилентетрагидрофолатредуктазы (236250*)
Метилентетрагидрофолатредуктаза
Биохимический профиль: содержание метионина в плазме крови от низкого до нормального, гомоцистинемия, гомоцистинурия
Клинические признаки: варьируют от бессимптомных до микроцефалии, гипотонии, судорог, нарушений походки и умственного развития до апноэ, комы и смерти
Лечение: пиридоксин, фолат (фолиевая кислота), гидроксикобаламин, метионин, бетаин
Гомоцистинурия-мегалобластная анемия (cblE; 236270*)
Метионин синтазы редуктазы
Биохимический профиль: Гомоцистинурия, гомоцистинемия, низкое содержание метионина в плазме крови, не метилмалоновая ацидурия, норма B12 и фолиевой кислоты
Клинические признаки: трудности с кормлением, задержка роста, умственного развития, атаксия, церебральная атрофия
Лечение: гидроксикобаламин, фолиевая кислота, L-метионин
Гомоцистинурия-мегалобластная анемия (cblG; 250940*)
Метионинсинтаза
То же, что и гомоцистинурия-мегалобластная анемия cblE
Гиперметионинемия (250850*)
Метионин аденозилтрансферазы I и III
Биохимический профиль: повышенное содержание метионина в плазме крови
Клинические признаки: в основном протекает бессимптомно, зловонное дыхание
Лечение: нет необходимости
Цистотионинурия (219500*)
Цистатионин-гамма-лиаза
Биохимический профиль: Цистотионинурия
Клинические признаки: обычно нормальные; есть сообщения об умственной отсталости
Лечение: пиридоксин
Недостаточность сульфит оксидазы (606887*)
Сульфит оксидаза
Биохимический профиль: Повышенное содержание сульфита, тиосульфата, и S-сульфоцистеина в моче; сниженные уровни сульфата
Клинические признаки: задержка развития, эктопия хрусталика, экзема, запоздалое прорезывание зубов, тонкие волосы, гемиплегии, детская гипотония, гипертония, судороги, хореоатетоз, атаксия, дистония, смерть
Лечение: эффективного лечения не существует
Дефект молибденового кофактора (252150*)
Белки MOCS1A и MOCS1B
Биохимический профиль: повышенные уровни сульфита, тиосульфата, S-сульфоцистеина, таурин, гипоксантина, ксантина в моче; уменьшение содержание сульфатов и уратов
Клинические признаки: подобны дефициту сульфитной оксидазы, но также и камни в почках
Лечение: эффективного лечения не существует
Диета с низким содержанием серы возможно полезна у пациентов с более умеренными симптомами
Молибдоптерин синтаза
Гефирин
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.