Нарушения метаболизма фенилаланина и тирозина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Фенилкетонурия (ФКУ), с классическими и легкими формами (261600*)
Фенилаланин гидроксилаза
Биохимический профиль: повышение содержания фенилаланина в плазме крови
Клинические признаки: умственная отсталость, поведенческие проблемы
Лечение: ограничение потребления фенилаланина, пищевые добавки тирозина
Дефицит дигидроптеридин редуктазы (261630*)
Дигидроптеридин редуктаза
Биохимический профиль: повышенный уровень в плазме крови фенилаланина, высокое содержание биоптерина в моче, низкий уровень биоптерина в плазме крови
Клинические признаки: как и при легкой фенилкетонурии, в случае, если дефицит нейромедиатора невыявлен, развивается умственная отсталость, судороги и дистония
Лечение: ограничение потребление фенилаланина, дополнительное потребление тирозина, фолиевой кислоты, замещение нейромедиатора
Дефицит птерин-4α-карбиноламин-дегидратазы (264070*)
Птерин-4альфа-карбиноламин-дегидратаза
Биохимический профиль: повышенный уровень фенилаланина в плазме крови, высокое содержание в моче неоптерина и примаптерина, низкоий плазменный уровень биоптерина
Клинические признаки: как и при легкой фенилкетонурии, в случае, если дефицит нейромедиатора невыявлен, развивается умственная отсталость, судороги и дистония
Лечение: ограничение потребление фенилаланина, дополнительное потребление тирозина, фолиевой кислоты, замещение нейромедиатора
Дефицит синтеза биоптерина
ГТФ-циклогидролаза (GCH) (233910*)
Биохимический профиль: повышенный уровень плазменного фенилаланина, низкий уровень биоптерина в моче, низкjt (GCH) или высокjt (PTS и SPR) содержание неоптерина в моче
Клинические признаки: как и при легкой фенилкетонурии, в случае, если дефицит нейромедиатора невыявлен, развивается умственная отсталость, судороги и дистония
Лечение: дополнительное потребление тетрагидробиоптерина и нейромедиатора
6-пирувиол-тетрагидроптерина-синтазы (261640*)
Сепиаптерин редуктаза (182125*)
Тирозинемия типа I (гепаторенальная; 276700*)
Фумарилацетоацетат гидролаза
Биохимический профиль: повышенные тирозина плазмы, повышение в плазме и моче сукцинилацетона
Клинические признаки: цирроз печени, острая печеночная недостаточность, периферическая невропатия, синдром Фанкони
Лечение: диета с ограничением потребления фенилаланина, тирозина и метионина; нитизинон (NTBC); трансплантация печени
Тирозинемия типа II (глазо-кожный; 276600*)
Тирозинаминотрансфераза
Биохимический профиль: повышенное содержание тирозина и фенилаланина в плазме крови
Клинические признаки: умственная отсталость, гиперкератит ладоней и подошв, язвы роговицы
Лечение: диета без фенилаланина и ограничение потребления тирозина
Тирозинемия Тип III (276710*, 609695*)
4-гидроксифенилпируват диоксигеназа
Биохимический профиль: повышенный уровень тирозина плазмы крови, повышенное содержание производных 4-гидроксифенила в моче
Клинические признаки: задержка развития, судороги, атаксия
Лечение: диета без фенилаланина и ограничение потребления тирозина, дополнительное потребление аскорбиновой кислоты
4-гидроксифенилпируват диоксигеназа
Биохимический профиль: повышенные уровня фенилаланина и тирозина в плазме крови
Клинические особенности: как правило, возникает у детей, родившихся раньше срока; в основном протекает бессимптомно
Иногда плохое потребление пищи и летаргия
Лечение: ограничение потребления тирозина и добавление аскорбиновой кислоты только для пациентов с симптомами
Хокинсинурия (140350*)
4-гидроксифенилпируват диоксигеназный комплекс
Биохимический профиль: легкая гипертирозинемия, повышенный hawkinsin в моче
Клинические признаки: задержка развития, кетоновый метаболический ацидоз
Лечение: диета без фенилаланина и ограничение потребления тирозина, дополнительное потребление аскорбиновой кислоты
Алкаптонурия (203500*)
Гомогентизат оксидаза
Биохимический профиль: повышенные уровня гомогентизиновой кислоты в моче
Клинические признаки: темная моча, охроноз, артрит
Лечение: отсутствует; добавление аскорбата для уменьшения пигментации
Глазокожный альбинизм типа I (А и В; 203100*)
Тирозиназа
Биохимический профиль: нет аномалий содержания аминокислот в плазме и моче, тирозиназа отсутствует (IA) или ее активность снижена (IB)
Клинические признаки: отсутствует (IA) или снижено содержание (IB) пигмента в коже, волосах, радужной оболочке и сетчатке, нистагм, слепота, рак кожи
Лечение: защита кожи и глаз от актинического излучения
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.