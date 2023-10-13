Нарушения метаболизма пиримидинов
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Наследственная оротовая ацидурия (258900*)
Уридин монофосфат синтаза
Биохимический профиль: повышенное содержание оротатов в моче
Клинические признаки: Мегалобластная анемия, рецидивирующие инфекции, клеточные иммунодефициты, отклонения в развитии
Лечение: Уридин, уридиловая и цитидиловая кислоты
Дефицит дигидропиримидиндегидрогеназы (274270*)
Дигидропиримидиндегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенный уровень в моче урацила, тимина и 5-гидроксиметилурацила
Клинические признаки: при врожденной ошибке формы - рост и задержка развития, судороги, спастичность, микроцефалия
При фармакогенетической форме - побочные реакции на 5-флуроурацил, в том числе миелосупрессия, нейротоксичность, кожные и желудочно-кишечные симптомы, смерть
Лечение: нет специального лечения, за исключением отмены причинного препарата
Дигидропиримидинурия (222748*)
Дигидропиримидиназа
Биохимический профиль: повышенные дигидроурацила и дигидротимина в моче
Клинические признаки: варьируют; проблемы с кормлением, судороги, вялость, сонливость, метаболический ацидоз
Иногда доброкачественные
Лечение: не установлено
Дефицит бета-уреидо пропионазы (613161*)
Бета-уреидопропионаза (участвует в синтезе бета-аланина)
Биохимический профиль: повышенные уровни в моче уреидопропионата и уреидобутирата
Клинические признаки: Микроцефалия, задержка развития, дистония, сколиоз
Лечение: не установлено
Дефицит пиримидин 5'нуклеотидазы (266120*)
5'-Монофосфат гидролаза
Биохимический профиль: конкретный профиль отсутствует
Клинические признаки: гемолитическая анемия, базофильная зернистость
Лечение: поддерживающее лечение
Дефицит индуцируемоый активацией цитидиндезаминазы (гипер-IgM синдром типа II; 605257*)
Индуцируемая активацией цитидиндезаминаза
Биохимический профиль: высокий уровень IgM, низкий уроевень или отсутствие IgG и IgA
Клинические признаки: рецидивирующие бактериальные инфекции, дефект переключения классов иммуноглобулинов
Лечение: контроль инфекций
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.