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Нарушения метаболизма пиримидинов

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Наследственная оротовая ацидурия (258900*)

Уридин монофосфат синтаза

Биохимический профиль: повышенное содержание оротатов в моче

Клинические признаки: Мегалобластная анемия, рецидивирующие инфекции, клеточные иммунодефициты, отклонения в развитии

Лечение: Уридин, уридиловая и цитидиловая кислоты

Дефицит дигидропиримидиндегидрогеназы (274270*)

  1. Врожденная ошиб

  2. Фармакогенетическая форма

Дигидропиримидиндегидрогеназа

Биохимический профиль: повышенный уровень в моче урацила, тимина и 5-гидроксиметилурацила

Клинические признаки: при врожденной ошибке формы - рост и задержка развития, судороги, спастичность, микроцефалия

При фармакогенетической форме - побочные реакции на 5-флуроурацил, в том числе миелосупрессия, нейротоксичность, кожные и желудочно-кишечные симптомы, смерть

Лечение: нет специального лечения, за исключением отмены причинного препарата

Дигидропиримидинурия (222748*)

Дигидропиримидиназа

Биохимический профиль: повышенные дигидроурацила и дигидротимина в моче

Клинические признаки: варьируют; проблемы с кормлением, судороги, вялость, сонливость, метаболический ацидоз

Иногда доброкачественные

Лечение: не установлено

Дефицит бета-уреидо пропионазы (613161*)

Бета-уреидопропионаза (участвует в синтезе бета-аланина)

Биохимический профиль: повышенные уровни в моче уреидопропионата и уреидобутирата

Клинические признаки: Микроцефалия, задержка развития, дистония, сколиоз

Лечение: не установлено

Дефицит пиримидин 5'нуклеотидазы (266120*)

5'-Монофосфат гидролаза

Биохимический профиль: конкретный профиль отсутствует

Клинические признаки: гемолитическая анемия, базофильная зернистость

Лечение: поддерживающее лечение

Дефицит индуцируемоый активацией цитидиндезаминазы (гипер-IgM синдром типа II; 605257*)

Индуцируемая активацией цитидиндезаминаза

Биохимический профиль: высокий уровень IgM, низкий уроевень или отсутствие IgG и IgA

Клинические признаки: рецидивирующие бактериальные инфекции, дефект переключения классов иммуноглобулинов

Лечение: контроль инфекций

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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