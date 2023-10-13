Нарушения гамма-глутамилового цикла
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Дефицит гамма-глутамилцистеин-синтетазы (230450*)
Гамма-глютамилцистеин синтетаза
Биохимический профиль: аминоацидурия, дефицит глутатиона
Клинические признаки: гемолиз, мозжечковая дегенерация, периферическая невропатия, миопатия
Лечение: отсутствие четкой терапии; отказ от применения препаратов, вызывающих гемолитический криз при дефиците G6PD
Проглутамическая ацидурия (5-оксопролинурия; 266130*, 231900*)
Глутатион синтетаза
Биохимический профиль: повышенное содержание 5-оксопролина в моче, плазме крови и спинномозговой жидкости, увеличенный уровень гамма-глутамилцистеина; сниженный уровень глутатиона
Клинические признаки: Гемолиз, атаксия, судороги, умственная отсталость, спастичность, метаболический ацидоз
При легкой форме признаки неврологических повреждений отсутствуют
Лечение: натрия бикарбонат или цитрат, витамины Е и С, отказ от препаратов, вызывающих гемолитический криз при дефиците G6PD
Дефицит гамма-глутамилтранспептидазы (глутатионурия; 231950*)
Гамма-глютамилтранспептидаза
Биохимический профиль: повышеное содержание в плазме и моче глутатиона
Клинические признаки: умственная отсталость
Лечение: специфического лечения нет
Дефицит 5-оксопролиназы (260005*)
5-оксопролиназа
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче 5-оксопролина
Клинические признаки: ероятно, доброкачественные
Лечение: нет необходимости
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
Г6ФДГ (G6PD) = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.