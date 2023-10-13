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Наиболее частые причины синдрома истощения яичников

Причина

Примеры

Дефекты ферментов

Галактоземия

Дефицит 17 альфа-гидроксилазы

Дефицит 17,20-лиазы

Генетические дефекты

Ускоренная атрезия фолликулов (идиопатическая)

Некоторые аутосомные дефекты

Премутация гена FMR1 (синдром ломкой Х- хромосомы)

Дисгенезия гонад вторична вследствие генетических дефектов (например, синдром Тёрнера [(45,X или мозаичная 45,X/46,XX или 45,X/47,XXX]) или смешанная дисгенезия гонад)

Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм

Синдром Кальмана

Миотоническая дистрофия

Сниженное число зародышевых клеток

Х - трисомия с наличием мозаицизма или без такового

Иммунообусловленные нарушения

Аутоиммунные заболевания (наиболее часто тиреоидит, гипопаратиреоз, тяжелая миастения, витилиго, пернициозная анемия и слизисто-кожный кандидоз)

Врожденная аплазия вилочковой железы

Изолированное истощение яичников

Саркоидоз

Другие причины

Болезнь Аддисона

Вторичная надпочечниковая недостаточность

Химиотерапевтические (особенно алкилирующие) средства

Курение

Диабет

Облучение гонад

Хирургическое удаление гонад или придатков матки

Вирусные инфекции (инфекционный паротит)

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