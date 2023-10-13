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Наиболее частые причины комы или нарушения сознания

Причина

Примеры

Очаговое поражение

Структурные изменения

Абсцесс мозга

Опухоль головного мозга

Травма головы (например, сотрясение мозга или ушиб мозга, эпидуральная или субдуральная гематома)

Острая обструктивная гидроцефалия

Внутримозговое кровоизлияние

Субарахноидальное кровоизлияние

Инфаркт коры или верхних отделов ствола мозга, или кровоизлияние

Неструктурные изменения

Припадки (например, бессудорожный эпилептический статус) или постиктальное состояние, вызванные наличием эпилептогенного очага

Диффузные изменения

Метаболические, гипоксические или ишемические и эндокринные расстройства

Диабетический кетоацидоз

Гепатическая энцефалопатия

Гиперкальциемия

Гиперкапния

Гипергликемия

Гипернатриемия

Гипокальциемия (редко)

Гипогликемия

Гипонатриемия

Гипоксия/ишемия

Гипотиреоз

Дыхательная недостаточность или сердечная недостаточность

Уремия

Энцефалопатия Вернике

Инфекции

Энцефалит

Малярия

Менингит

Сепсис

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19)

Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV2)

Другие инфекции, включая бактериальные, вирусные и паразитарные

Другие заболевания

Диффузная аксональная травма

Гипертоническая энцефалопатия

Гипертермия или гипотермия

Медикаменты и запрещенные препараты

Алкоголь

Обезболевающие препараты (например, пропофол)

Антипсихотические препараты, если они вызывают злокачественный нейролептический синдром

Психостимуляторы (например, кокаин)

Опиоидные и родственные им анальгетики

Седативные препараты

Другие депрессанты ЦНС

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, если они вызывают высвобождение избытка серотонина (серотониновый синдром)

Токсины

Отравление монооксидом углерода

ЦНС = центральная нервная система.

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