Наиболее частые причины комы или нарушения сознания
Причина
Примеры
Очаговое поражение
Структурные изменения
Травма головы (например, сотрясение мозга или ушиб мозга, эпидуральная или субдуральная гематома)
Острая обструктивная гидроцефалия
Внутримозговое кровоизлияние
Субарахноидальное кровоизлияние
Инфаркт коры или верхних отделов ствола мозга, или кровоизлияние
Неструктурные изменения
Припадки (например, бессудорожный эпилептический статус) или постиктальное состояние, вызванные наличием эпилептогенного очага
Диффузные изменения
Метаболические, гипоксические или ишемические и эндокринные расстройства
Гиперкапния
Гипергликемия
Гипокальциемия (редко)
Гипоксия/ишемия
Дыхательная недостаточность или сердечная недостаточность
Уремия
Инфекции
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19)
Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV2)
Другие инфекции, включая бактериальные, вирусные и паразитарные
Другие заболевания
Диффузная аксональная травма
Гипертоническая энцефалопатия
Медикаменты и запрещенные препараты
Обезболевающие препараты (например, пропофол)
Антипсихотические препараты, если они вызывают злокачественный нейролептический синдром
Психостимуляторы (например, кокаин)
Опиоидные и родственные им анальгетики
Другие депрессанты ЦНС
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, если они вызывают высвобождение избытка серотонина (серотониновый синдром)
Токсины
ЦНС = центральная нервная система.