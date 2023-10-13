Наиболее частые отклонения в лабораторных исследований
Примеры
Повышение аминотрансфераз
Повышение уровня щелочной фосфатазы
Удлинение протромбированного времени (ПВ)
Острый некроз или повреждение
Выраженное
Присутствует часто, но может быть умеренно выраженными
Длительное, если имеетмя тяжелое нарушение функции печени
Хроническое гепатоцеллюлярное заболевание
От умеренного до среднего
Присутствует часто, но может быть умеренно выраженными
Длительное, если имеетмя тяжелое нарушение функции печени
Холестаз
Присутствует часто, но может быть умеренно выраженными
Выраженное
Длительно, если хноническая стеаторея вызывает мальабсорцию витамина К
Может быть скорректирована парентеральным (подкожным или внутривенным) введением витамина К
Инфильтрация
Легкая
От умеренного до среднего
Обычно непродолжительно