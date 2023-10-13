Наиболее часто применяемые пероральные снотворные препараты
Медикаментозное лечение
Период полувыведения* (часы)
Примечания
Агонисты бензодиазепиновых рецепторов: Бензодиазепины
Триазолам
1,5−5,5
Может вызывать антероградную амнезию; высока вероятность развития привыкания или эффекта рикошета при повторном применении
Темазепам
9,5–12,4
Наибольшая латентность при индукции сна
Эстазолам
10–24
Эффективен при нарушениях засыпания и поддержания сна
Квазепам
39–100
Обладает высокой липофильностью, что может уменьшать выраженность последующей дневной сонливости в первые 7-10 дней при длительном применении
Флуразепам
47–100
Высокий риск развития последующей дневной сонливости; не рекомендуется для применения у пожилых
Агонисты бензодиазепиновых рецепторов:Небензодиазепиновые
Залеплон
1
Ультракороткое действие; может быть назначен при инсомнии засыпания или после ночного пробуждения (если пациенты способны провести как минимум 4 часа в постели после приема препарата)
При приеме препарата в обычное время отхода ко сну наименее вероятны остаточные явления
Золпидем, таблетки
2,5
Эффективен только при инсомнии засыпания
Золпидем пероральный спрей
2,7
Используется при инсомнии засыпания; имеет быстрое начало действия
Золпидем, пролонгированного действия
2,8
Эффективен при инсомнии засыпания и инсомнии поддержания сна; не вызывает привыкания до 6 месяцев при применении от 3 до 7 раз в неделю
Золпидем, сублингвальный
2,9
Более быстрое начало действия, чем у таблеток золпидема
При инсомнии засыпания используют более высокие дозы
Более низкие дозы используют при раннем пробуждении (не следует принимать, если пациент не может провести как минимум 4 часа в постели после приема препарата)
Эсзопиклон
6
Эффективен при нарушениях засыпания и поддержания сна; привыкание не развивается вплоть до 6 месяцев применения препарата на ночь
Агонисты мелатониновых рецепторов
Тасимелтеон
0,9–1,7
Может увеличить продолжительность сна в ночное время и уменьшить продолжительность дневного сна у полностью слепых пациентов, которые имеют синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования.
Может вызывать головные боли и необычные сновидения или ночные кошмары (наиболее распространенные побочные эффекты); отсутствует явный потенциал злоупотребления
Рамелтеон
1–5
Полезен только при инсомнии засыпания; один из немногих снотворных препаратов, не обладающих потенциалом злоупотребления
Может безопасно назначаться пациентам с легким и умеренным обструктивным апноэ сна и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
При долгосрочном использовании трудностей не возникает
Антагонисты орексиновых рецепторов
Даридорексант
Около 8
Используется при инсомнии засыпания и/или бессоннице поддержания сна
Может вызывать головную боль, сонливость, повышенную утомляемость (наиболее часто), суицидальные мысли, усугубление депрессии, сонный паралич и сложные формы поведения во время сна (например, лунатизм, вождение автомобиля во сне)
Лемборексант
17 (для 5 мг)
19 (для 10 мг)
Используется при инсомнии засыпания и/или бессоннице поддержания сна
Может вызывать сонливость (наиболее часто) и суицидальные мысли, усугубление депрессии, сонный паралич и сложные формы поведения во время сна (например, лунатизм, вождение автомобиля во сне)
Противопоказан пациентам с нарколепсией
Суворексант
12
Полезен при инсомнии засыпания и поддержания сна
Следует использовать самую низкую эффективную дозу; дозировка может быть увеличена максимально до 20 мг 1 раз в день в случае, если доза 10 мг хорошо переносится пациентом, но не является эффективной
Трициклический антидепрессант
Доксепин, в ультранизкой дозировке
15,3
Назначается при инсомнии поддержания сна; не обладает потенциалом злоупотребления
*Включает первичный и активный метаболиты. Препараты расположены в порядке убывания периода их полувыведения.
† Доза дается перед сном.