skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Наиболее часто применяемые пероральные снотворные препараты

Медикаментозное лечение

Период полувыведения* (часы)

Примечания

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов: Бензодиазепины

Триазолам

1,5−5,5

Может вызывать антероградную амнезию; высока вероятность развития привыкания или эффекта рикошета при повторном применении

Темазепам

9,5–12,4

Наибольшая латентность при индукции сна

Эстазолам

10–24

Эффективен при нарушениях засыпания и поддержания сна

Квазепам

39–100

Обладает высокой липофильностью, что может уменьшать выраженность последующей дневной сонливости в первые 7-10 дней при длительном применении

Флуразепам

47–100

Высокий риск развития последующей дневной сонливости; не рекомендуется для применения у пожилых

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов:Небензодиазепиновые

Залеплон

1

Ультракороткое действие; может быть назначен при инсомнии засыпания или после ночного пробуждения (если пациенты способны провести как минимум 4 часа в постели после приема препарата)

При приеме препарата в обычное время отхода ко сну наименее вероятны остаточные явления

Золпидем, таблетки

2,5

Эффективен только при инсомнии засыпания

Золпидем пероральный спрей

2,7

Используется при инсомнии засыпания; имеет быстрое начало действия

Золпидем, пролонгированного действия

2,8

Эффективен при инсомнии засыпания и инсомнии поддержания сна; не вызывает привыкания до 6 месяцев при применении от 3 до 7 раз в неделю

Золпидем, сублингвальный

2,9

Более быстрое начало действия, чем у таблеток золпидема

При инсомнии засыпания используют более высокие дозы

Более низкие дозы используют при раннем пробуждении (не следует принимать, если пациент не может провести как минимум 4 часа в постели после приема препарата)

Эсзопиклон

6

Эффективен при нарушениях засыпания и поддержания сна; привыкание не развивается вплоть до 6 месяцев применения препарата на ночь

Агонисты мелатониновых рецепторов

Тасимелтеон

0,9–1,7

Может увеличить продолжительность сна в ночное время и уменьшить продолжительность дневного сна у полностью слепых пациентов, которые имеют синдром не-24-часового цикла сна и бодрствования.

Может вызывать головные боли и необычные сновидения или ночные кошмары (наиболее распространенные побочные эффекты); отсутствует явный потенциал злоупотребления

Рамелтеон

1–5

Полезен только при инсомнии засыпания; один из немногих снотворных препаратов, не обладающих потенциалом злоупотребления

Может безопасно назначаться пациентам с легким и умеренным обструктивным апноэ сна и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

При долгосрочном использовании трудностей не возникает

Антагонисты орексиновых рецепторов

Даридорексант

Около 8

Используется при инсомнии засыпания и/или бессоннице поддержания сна

Может вызывать головную боль, сонливость, повышенную утомляемость (наиболее часто), суицидальные мысли, усугубление депрессии, сонный паралич и сложные формы поведения во время сна (например, лунатизм, вождение автомобиля во сне)

Лемборексант

17 (для 5 мг)

19 (для 10 мг)

Используется при инсомнии засыпания и/или бессоннице поддержания сна

Может вызывать сонливость (наиболее часто) и суицидальные мысли, усугубление депрессии, сонный паралич и сложные формы поведения во время сна (например, лунатизм, вождение автомобиля во сне)

Противопоказан пациентам с нарколепсией

Суворексант

12

Полезен при инсомнии засыпания и поддержания сна

Следует использовать самую низкую эффективную дозу; дозировка может быть увеличена максимально до 20 мг 1 раз в день в случае, если доза 10 мг хорошо переносится пациентом, но не является эффективной

Трициклический антидепрессант

Доксепин, в ультранизкой дозировке

15,3

Назначается при инсомнии поддержания сна; не обладает потенциалом злоупотребления

*Включает первичный и активный метаболиты. Препараты расположены в порядке убывания периода их полувыведения.

† Доза дается перед сном.

По этим темам