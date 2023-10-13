Наиболее распространённые формы моногенного диабета
Тип MODY
Генная мутация
Типичные проявления
Лечение
Частые сопутствующие заболевания/особенности
MODY 1
ген HNF4A
Прогрессирующая гипергликемия в подростковом возрасте/раннем взрослом возрасте; возможна неонатальная гипогликемия
Сульфонилмочевина
Неонатальная гипогликемия, нарушения липидного обмена
MODY 2
ген GCK
Легкая, стабильная гипергликемия натощак с рождения, часто протекающая бессимптомно
Как правило, лечение или диетический контроль не требуются
Осложнения обычно отсутствуют
MODY 3
ген HNF1A
Прогрессирующая гипергликемия, обычно в подростковом или раннем взрослом возрасте
Препараты сульфонилмочевины (высокая чувствительность)
Риск развития микрососудистых осложнений при отсутствии лечения
MODY 4
ген PDX1, ранее IPF1
Раннее начало диабета с гипоплазией или агенезией поджелудочной железы
Терапия инсулином
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
MODY 5
ген HNF1B
Диабет с наличием кист в почках и пороками развития почек
Часто необходим инсулин
Почечные кисты, структурные аномалии почек и половых путей, атрофия поджелудочной железы
MODY 6
ген NEUROD1
Диабет с вариативным временем начала
Пероральные препараты или инсулин
Иногда неврологические проявления
MODY 7
ген KLF11
Легкая или умеренная гипергликемия
Модификация диеты, пероральные препараты или инсулин
Лёгкая, аналогично диабету 2 типа
MODY 8
ген CEL
Диабет с внешнесекреторной дисфункцией поджелудочной железы
Терапия инсулином
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
MODY 9
ген PAX4
Диабет с вариативным временем начала
Модификация диеты, пероральные препараты или инсулин
Диабет с предрасположенностью к кетозу
MODY 10
INS
Неонатальный диабет или диабет с ранней манифестацией
Терапия инсулином
Возможный дефицит инсулина
MODY = диабет зрелого типа у молодых
Data from Dzhemileva LU, Zakharova EN, Goncharenko AO, et al. Current views on etiology, diagnosis, epidemiology and gene therapy of maturity onset diabetes of the young. Front Endocrinol (Lausanne). 2025;15:1497298. doi:10.3389/fendo.2024.1497298 and American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025;48(1 Suppl 1):S27-S49. doi:10.2337/dc25-S002