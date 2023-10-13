Наиболее распространенные опухоли головного мозга в зависимости от возраста
Возрастная группа
Первичный
Метастазы
Дети
Мозжечковые астроцитомы, ювенильные пилоидные астроцитомы и медуллобластомы
Примитивные нейроэктодермальные опухоли и нейроцитома
Глиомы ствола мозга или зрительного нерва
Герминомы
Врожденные опухоли*
Нейробластома (обычно эпидуральная)
Лейкемия (менингеальная)
Взрослые
Шванномы
Первичныелимфомыцентральной нервной системы
Глиомы полушарий головного мозга, особенно глиобластома, анапластическая астроцитома, астроцитома низкой степени злокачественности, пилоидная астроцитома и олигодендроглиома
Аденокарцинома легкого, молочной железы, толстой кишки, щитовидной железы или почек
Метастатическая лимфома
* Врожденные опухоли включают в себя краниофарингиомы, хордомы, герминомы, тератомы, дермоидные кисты, ангиомы и гемангиобластомы.