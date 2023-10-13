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Наиболее распространенные опухоли головного мозга в зависимости от возраста

Возрастная группа

Первичный

Метастазы

Дети

Мозжечковые астроцитомы, ювенильные пилоидные астроцитомы и медуллобластомы

Эпендимомы

Примитивные нейроэктодермальные опухоли и нейроцитома

Глиомы ствола мозга или зрительного нерва

Герминомы

Врожденные опухоли*

Нейробластома (обычно эпидуральная)

Лейкемия (менингеальная)

Взрослые

Менингиомы

Шванномы

Первичныелимфомыцентральной нервной системы

Глиомы полушарий головного мозга, особенно глиобластома, анапластическая астроцитома, астроцитома низкой степени злокачественности, пилоидная астроцитома и олигодендроглиома

Аденокарцинома легкого, молочной железы, толстой кишки, щитовидной железы или почек

Злокачественная меланома

Метастатическая лимфома

* Врожденные опухоли включают в себя краниофарингиомы, хордомы, герминомы, тератомы, дермоидные кисты, ангиомы и гемангиобластомы.

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