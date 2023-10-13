Мукополисахаридоз
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
MPS I-H (синдром Гурлер; 607014*)
MPS I-S (cиндром Шейе; 607016*)
MPS I H/S (синдром Гурлер-Шейна; 607015*)
Альфа-l-идуронидаза
Начало заболевания: в случае IH, первый год жизни
В случае IS, > 5 лет
Для IH/S, 3-8 лет
Метаболиты в моче: дерматансульфат, гепарин сульфат
Клинические признаки: помутнение роговицы, жесткой суставов, контрактуры, множественные дизостозы, грубые черты лица, жесткие волосы, макроглоссия, органомегалия, умственная отсталость с регрессом, клапанные пороки сердца, нарушение слуха и зрения, паховая и пупочная грыжи, ночное апноэ, гидроцефалия
Лечение: поддерживающая терапия, ферментозамещающая терапия ларонидазой, трансплантация стволовых клеток или костного мозга
MPS II (синдром Хантера; 309900*)
Идуронат сульфатазой сульфата
Начало заболевания: 2-4 лет
Метаболиты в моче: дерматансульфат, гепарин сульфат
Клинические признаки: подобный синдром Херлера но мягче и не помутнение роговицы
В легкой форме, нормальным интеллектом
В тяжелой форме, прогрессивные интеллектуальные и физические увечья, смерти в возрасте до 15
Лечение: заместительная ферментная терапия (идурсульфаза), поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
MPS III (синдром Санфилиппо)
Начало заболевания: 2-6 лет
Метаболиты в моче: гепаринсульфат
Клинические признаки: Подобны синдрому Гурлер, но с тяжелой умственной осталостью и легкими соматическими проявлениями
Лечение: поддерживающее лечение
Тип IIIA (252900*)
Гепаран N-сульфатаза
Тип IIIB (252920*)
Альфа-N-ацетилглюкозаминидаза
Тип IIIC (252930*)
Ацетил-КоА:альфа-глюкозаминид ацетилтрансфераза
Тип IIID (252940*)
N-ацетилглюкозамин-6-сульфатаза
MPS IV (синдром Моркио)
Начало заболевания: 1-4 года
Метаболиты в моче: кератинсульфат; при IVB также хондроитин 6-сульфат
Клинические признаки: подобны синдрому Гурлера, но с тяжелыми изменениями костей, в том числе зубовидной гипоплазией; возможен нормальный интеллект
Лечение: поддерживающее лечение
Для типа IV-A показана замещающая ферментная терапия элосульфазой альфа
Тип IVA (253000*)
Галактозамин-6-сульфат-сульфатаза
Тип IVB (253010*)
Бета-галактозидаза
MPS VI (синдром Марото-Лами; 253200*)
N-ацетилгалактозамин-4-сульфатсульфатаза (арилсульфатаза B)
Начало: Варьирует, но может быть похоже на синдром Херлера
Метаболиты в моче: Дерматансульфат
Клинические признаки: подобны синдрому Херлера, но интеллект остается нормальным
Лечение: заместительная ферментная терапия с галсульфазой, симптоматическая терапия
MPS VII (синдром Слая; 253220*)
Бета-глюкуронидаза
Начало заболевания: 1-4 года
Метаболиты в моче: дерматансульфат, гепаран сульфат, хондроитин 4-сульфат, хондроитин-6-сульфат
Клинические признаки: подобны синдрому Херлера, но тяжесть варьирует сильнее
Лечение: поддерживающая терапия, стволовые клетки или трансплантации костного мозга
MPS IX (дефицит гиалуронидазы; 601492*)
Гиалуронидаза
Начало заболевания: 6 месяцев
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: Двусторонние околосуставные образования в мягких тканях, дисморфизм, небольшой рост, нормальный интеллект
Лечение: не установлено
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.