skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Муколипидоз (ML)

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

ML I

См. подробнее о сиалолипидозе 1-го типа в таблице Олигосахароидозов и связанных расстройств

ML II (I-клеточная анемия; 252500*)

Каталитическая субъединица N-ацетоглюкозаминил-1-фосфотрансферазы

Появление заболевания: 1-й год жизни

Метаболиты в моче: мукополисахариды отсутствуют

Клинические признаки: подобны синдрому Гурлера, но более выраженные; наличие плотнофазовых телец включений в фибробластах (I-клетки)

Лечение: поддерживающее лечение

ML III (муколипидоз III типа)

N-ацетилглюкозаминил-1-фосфотрансфераза

Начало заболевания: 2-4 лет

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: сходны с ML II, но более позднее начало, и больные могут дожить до взрослого возраста

Лечение: поддерживающее лечение

Тип III-A (252600*)

Каталитическая субъединица

Тип III-C (252605*)

Субъединица для распознавания субстрата

ML IV

См. подробнее о сиалолипидозе 1-го типа в таблице Олигосахароидозов и связанных расстройств

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

По этим темам