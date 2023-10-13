Муколипидоз (ML)
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
ML I
См. подробнее о сиалолипидозе 1-го типа в таблице Олигосахароидозов и связанных расстройств
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ML II (I-клеточная анемия; 252500*)
Каталитическая субъединица N-ацетоглюкозаминил-1-фосфотрансферазы
Появление заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: мукополисахариды отсутствуют
Клинические признаки: подобны синдрому Гурлера, но более выраженные; наличие плотнофазовых телец включений в фибробластах (I-клетки)
Лечение: поддерживающее лечение
ML III (муколипидоз III типа)
N-ацетилглюкозаминил-1-фосфотрансфераза
Начало заболевания: 2-4 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: сходны с ML II, но более позднее начало, и больные могут дожить до взрослого возраста
Лечение: поддерживающее лечение
Тип III-A (252600*)
Каталитическая субъединица
Тип III-C (252605*)
Субъединица для распознавания субстрата
ML IV
См. подробнее о сиалолипидозе 1-го типа в таблице Олигосахароидозов и связанных расстройств
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* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.