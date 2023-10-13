Мочевые цилиндры
Тип
Описание
Клиническое значение
Плоские цилиндры
Гиалин
Матрица гликопротеина, состоящая в основном из белка Тамма-Хорсфалла, который секретируется канальцами
Неспецифические
Могут присутствовать в нормальной моче или у пациентов с низким диурезом (например, вследствие дегидратации, после терапии диуретиками), физиологического стресса, острой почечной недостаточностью в сочетании с другой патологически или хронической болезнью почек (как широкие цилиндры, образующиеся в расширенных канальцах)
Восковидные
Гликопротеиновый матрикс с лизированным белком
Образуются в атрофированных канальцах
Сильно втягивающиеся, имеющиеся восковидный вид
Присутствуют при тяжелых поражениях почек
Цилиндры с включениями
Количество эритроцитов
Гликопротеиновый матрикс с эритроцитами
Часто выглядят красно-оранжевыми
Практически патогномоничны для гломерулонефрита
Очень редко встречаются у пациентов с некрозом коркового вещества, острым поражением канальцевого эпителия или у бегунов с гематурией
Клетки эпителия
Белковый матрикс, в различной степени заполненный клетками канальцевого эпителия
Встречаются при остром поражении канальцевого эпителия, гломерулонефрите или нефротическом синдроме
Лейкоциты
Белковый матрикс, в различной степени заполненный лейкоцитами
Заставляет предположить пиелонефрит, но может указаывать и на другие причины тубулоинтерстициального воспаления
Может встречаться при пролиферативном гломерулонефрите
Зернистые
Гликопротеиновый матрикс с фрагментами белков или клеток
Часто наблюдаются "грязно-коричневые" цилиндры
В некоторых случаях формируются после физической нагрузки или обезвоживания при том, что почечная функция остается в норме
Наиболее часто указывают на острый канальцевый некроз
Пигмент
Клетки канальцевого эпителия или зернистые цилиндры с окраской пигментом
Обычно встречаются при остром повреждении почек вследствие гемолиза или рабдомиолиза или при остром некрозе эпителия почечных канальцев
Жировые
Капельки жира или овальные жировые тельца (холестерин обуславливает появление фигур мальтийского креста под поляризованным светом)
Могут появляться при различных видах тубулоинтерстициальной патологии
При наличии в большом количестве с большой вероятностью указывают на нефротический синдром
Смешанная
Гиалиновые цилиндры с различными клетками (например эритроцитами, лейкоцитами, клетками канальцевого эпителия)
Обычно встречаются при пролиферативном гломерулонефрите
Ложные цилиндры
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Сгруппированные кристаллы мочевой кислоты, лейкоцитов, бактерий, волоски, фрагменты стекла, волокна тканей или артефакты
Важно не путать с истинными цилиндрами, которые имеют ровную цилиндрическую форму, соответствующую почечным канальцам
RBCs = эритроциты; WBCs = лейкоциты.