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Морфологические изменения эритроцитов при гемолитической анемии

Морфология эритроцитов

Причины

Акантоциты (шпоровидные клетки)

Абеталипопротеинемия

Анорексия

Гипотиреоз

Заболевания печени

Нейроакантоцитоз

Агглютинированные клетки

Болезнь холодовых агглютининов

Эхиноциты

Дефекты гликолитического пути

Нарушение функции печени

Почечная дисфункция

Тельца Гейнца (клетки имеют вид надкушенных или имеющих "пузырь")

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД)

Окислительный стресс

Нестабильный гемоглобин

Ядерные эритробласты и базофильная зернистость

Большая талассемия (thalassemia major)

Шизоциты

Микроангиопатическая гемолитическая анемия (МАГА), включающая диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) и тромботическую микроангиопатию (ТМА)

Гемолиз из-за установленных протезов сердечных клапанов, внутрисосудистых протезов и экстракорпоральных устройств

Дефицит витамина B12 (псевдотромботическая тромбоцитопеническая пурпура [псевдо-ТТП])

Серповидные клетки

Серповидно-клеточная анемия

Сфероциты

Наследственный сфероцитоз

Перелитая кровь

Гемолитическая анемия тепловых агглютининов

Мишеневидные клетки

Гемоглобинопатии (например, серповидно-клеточная анемия, гемоглобиноз С, талассемии)

Нарушение функции печени

Пост-спленэктомия

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