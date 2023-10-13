Морфологические изменения эритроцитов при гемолитической анемии
Морфология эритроцитов
Причины
Акантоциты (шпоровидные клетки)
Анорексия
Заболевания печени
Нейроакантоцитоз
Агглютинированные клетки
Эхиноциты
Нарушение функции печени
Почечная дисфункция
Тельца Гейнца (клетки имеют вид надкушенных или имеющих "пузырь")
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД)
Окислительный стресс
Нестабильный гемоглобин
Ядерные эритробласты и базофильная зернистость
Шизоциты
Микроангиопатическая гемолитическая анемия (МАГА), включающая диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) и тромботическую микроангиопатию (ТМА)
Гемолиз из-за установленных протезов сердечных клапанов, внутрисосудистых протезов и экстракорпоральных устройств
Дефицит витамина B12 (псевдотромботическая тромбоцитопеническая пурпура [псевдо-ТТП])
Серповидные клетки
Сфероциты
Перелитая кровь
Мишеневидные клетки
Гемоглобинопатии (например, серповидно-клеточная анемия, гемоглобиноз С, талассемии)
Нарушение функции печени
Пост-спленэктомия