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Модифицированный индекс активностей повседневной жизни Катц (ADL)

Активность

Параметр

Баллы

Прием пищи

Принимает пищу из тарелки в рот без посторонней помощи

Еду может приготовить другой человек

Ест без посторонней помощи

1

Нуждается в частичной или полной помощи во время приема пищи или получает питание внутривенно

0

Одевание

Самостоятельно достает одежду из шкафов и ящиков и надевает вещи и верхнюю одежду, самостоятельно застегивая пуговицы. Может помочь при завязывании шнурков на обуви.

1

Необходима помощь при одевании или необходимость полного одевания с помощью другого человеком

0

Купание (обтирание тела, ванна, душ)

Моется полностью самостоятельно или нуждается в помощи, чтобы помыть только одну часть тела, например, спину, область гениталий или больную конечность.

1

Нуждается в помощи во время мытья более, чем одной части тела, при входе и выходе из ванны или душа, или нуждается в полной помощи

0

*Перемещение

Передвигается в кровати или кресле без посторонней помощи (механические приспособления для перемещения допустимы)

1

Нуждается в помощи посторонних при перемещении с кровати на стул или вовсе не может перемещаться самостоятельно

0

Уход за телом

Ходит в туалет, садится и встает, складывает одежду и моет область гениталий без посторонней помощи

1

Нуждается в посторонней помощи при перемещении в туалет, купании в ванной или использовании подкладного судна или унитаза

0

Континенция

Полностью контролирует мочевой пузырь и кишечник (без случайностей)

1

Частичное или полное недержание кала или мочи

0

*Перемещение является единственной мерой подвижности по шкале ADL Катца.

Оценка 6 баллов указывает на то, что пациент является независимым, 4 - на то, что пациент имеет умеренные нарушения, а 0 - на то, что пациент очень зависим.

Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADL. Gerontologist 10 (1):20–30, 1970 as modified by Try this: Best practices in nursing care to older adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordign.org.

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