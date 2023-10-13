Модифицированный индекс активностей повседневной жизни Катц (ADL)
Активность
Параметр
Баллы
Прием пищи
Принимает пищу из тарелки в рот без посторонней помощи
Еду может приготовить другой человек
Ест без посторонней помощи
1
Нуждается в частичной или полной помощи во время приема пищи или получает питание внутривенно
0
Одевание
Самостоятельно достает одежду из шкафов и ящиков и надевает вещи и верхнюю одежду, самостоятельно застегивая пуговицы. Может помочь при завязывании шнурков на обуви.
1
Необходима помощь при одевании или необходимость полного одевания с помощью другого человеком
0
Купание (обтирание тела, ванна, душ)
Моется полностью самостоятельно или нуждается в помощи, чтобы помыть только одну часть тела, например, спину, область гениталий или больную конечность.
1
Нуждается в помощи во время мытья более, чем одной части тела, при входе и выходе из ванны или душа, или нуждается в полной помощи
0
*Перемещение
Передвигается в кровати или кресле без посторонней помощи (механические приспособления для перемещения допустимы)
1
Нуждается в помощи посторонних при перемещении с кровати на стул или вовсе не может перемещаться самостоятельно
0
Уход за телом
Ходит в туалет, садится и встает, складывает одежду и моет область гениталий без посторонней помощи
1
Нуждается в посторонней помощи при перемещении в туалет, купании в ванной или использовании подкладного судна или унитаза
0
Континенция
Полностью контролирует мочевой пузырь и кишечник (без случайностей)
1
Частичное или полное недержание кала или мочи
0
*Перемещение является единственной мерой подвижности по шкале ADL Катца.
Оценка 6 баллов указывает на то, что пациент является независимым, 4 - на то, что пациент имеет умеренные нарушения, а 0 - на то, что пациент очень зависим.
Katz S, Downs TD, Cash HR, et al: Progress in the development of the index of ADL. Gerontologist 10 (1):20–30, 1970 as modified by Try this: Best practices in nursing care to older adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordign.org.