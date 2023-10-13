Модифицированная шкала оценки органной недостаточности Маршалла
Система органов
Оценка 0*
Оценка 1
Оценка 2
Оценка 3
Оценка 4
Сердечно-сосудистая (систолическое артериальное давление)†
> 90 мм рт. ст.
< 90 мм рт. ст. (реагирует на инфузионную терапию)
< 90 мм рт. ст. (не реагирует на инфузионную терапию)
< 90 мм рт. ст. (pН < 7,3)
< 90 мм рт. ст. (pН < 7,2)
Почки (сывороточный креатинин)‡
< 1,4 мг/дл (≤ 134 мкмоль/л)
1,4–1,8 мг/дл (134–169 мкмоль/л)
1,9–3,6 мг/дл (170–310 мкмоль/л)
3,6–4,9 мг/дл (311–439 мкмоль/л)
> 4,9 мг/дл (> 439 мкмоль/л)
Дыхательная (PaO2/FiO2)§
> 400 мм рт. ст.
301–400 мм рт. ст.
201–300 мм рт. ст.
101–200 мм рт. ст.
≤ 101 мм рт. ст.
* 2 балла или более при оценке любой системы органов указывает на органную недостаточность.
† Остановка инотропной поддержки.
‡ У пациентов с уже имеющейся хронической болезнью почек показатель зависит от степени дальнейшего ухудшения исходного уровня почечной функции. Нет коэффициента для исходного уровня сывороточного креатинина ≥ 1,5 мг/дл (≥ 134 микромоль/л).
§ PaO2 в мм рт. ст.; FiО2 это фракция О2 на вдохе, выраженная десятичной дробью (например, 0,5, а не 50%).
Для пациентов, не находящихся на ИВЛ, фракция вдыхаемого кислорода (FiO2) может быть рассчитана следующим образом:
Кислородная поддержка: FiO2 (выражена десятичной дробью)
Data from Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al: Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 62:102–111, 2013. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779