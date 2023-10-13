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Модифицированная шкала оценки органной недостаточности Маршалла

Система органов

Оценка 0*

Оценка 1

Оценка 2

Оценка 3

Оценка 4

Сердечно-сосудистая (систолическое артериальное давление)†

> 90 мм рт. ст.

< 90 мм рт. ст. (реагирует на инфузионную терапию)

< 90 мм рт. ст. (не реагирует на инфузионную терапию)

< 90 мм рт. ст. (pН < 7,3)

< 90 мм рт. ст. (pН < 7,2)

Почки (сывороточный креатинин)‡

< 1,4 мг/дл (≤ 134 мкмоль/л)

1,4–1,8 мг/дл (134–169 мкмоль/л)

1,9–3,6 мг/дл (170–310 мкмоль/л)

3,6–4,9 мг/дл (311–439 мкмоль/л)

> 4,9 мг/дл (> 439 мкмоль/л)

Дыхательная (PaO2/FiO2)§

> 400 мм рт. ст.

301–400 мм рт. ст.

201–300 мм рт. ст.

101–200 мм рт. ст.

≤ 101 мм рт. ст.

* 2 балла или более при оценке любой системы органов указывает на органную недостаточность.

† Остановка инотропной поддержки.

‡ У пациентов с уже имеющейся хронической болезнью почек показатель зависит от степени дальнейшего ухудшения исходного уровня почечной функции. Нет коэффициента для исходного уровня сывороточного креатинина ≥ 1,5 мг/дл (≥ 134 микромоль/л).

§ PaO2 в мм рт. ст.; FiО2 это фракция О2 на вдохе, выраженная десятичной дробью (например, 0,5, а не 50%).

Для пациентов, не находящихся на ИВЛ, фракция вдыхаемого кислорода (FiO2) может быть рассчитана следующим образом:

Кислородная поддержка: FiO2 (выражена десятичной дробью)

  • Комнатный воздух: 0,21

  • 2 л/минуту: 0,25

  • 4 л/минуту: 0,3

  • 6–8 л/минуту: 0,4

  • 9–10 л/минуту: 0,5

Data from Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al: Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 62:102–111, 2013. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779

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