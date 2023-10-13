§ PaO2 в мм рт. ст.; FiО2 это фракция О2 на вдохе, выраженная десятичной дробью (например, 0,5, а не 50%).

Для пациентов, не находящихся на ИВЛ, фракция вдыхаемого кислорода (FiO2) может быть рассчитана следующим образом:

Кислородная поддержка: FiO2 (выражена десятичной дробью)