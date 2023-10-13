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Модифицированная шкала комы Глазго для младенцев (дети до 1 года) и детей

Признак

Младенцы

Дети

Баллы*

Открывание глаз

Спонтанное

Спонтанное

4

В ответ на голосовой раздражитель

В ответ на голосовой раздражитель

3

В ответ только на болевой раздражитель

В ответ только на болевой раздражитель

2

Реакция отсутствует

Реакция отсутствует

1

В ответ на голосовой раздражитель

Гулит и лепечет

Ориентирован, отвечает на вопросы

5

Раздражительный плач

Бредовое состояние

4

Плач в ответ на болевой раздражитель

Несвязанный набор слов

3

Стоны в ответ на болевой раздражитель

Неразборчивые слова или нечленораздельные звуки

2

Реакция отсутствует

Реакция отсутствует

1

Двигательная реакция†

Движения спонтанные и целенаправленные

Выполняет команды

6

Отдергивание в ответ на прикосновение

Локализация болевого раздражителя

5

Отдергивание в ответ на болевой раздражитель

Отдергивание в ответ на болевой раздражитель

4

Пациент реагирует на боль декортикационной позой (ненормальное сгибание)

Пациент реагирует на боль декортикационной позой (ненормальное сгибание)

3

Децеребрационная поза в ответ на болевой раздражитель (патологическое разгибание)

Децеребрационная поза в ответ на болевой раздражитель (патологическое разгибание)

2

Реакция отсутствует

Реакция отсутствует

1

* Балл менее либо равный (≤) 12 подразумевает тяжелую травму головы. Количество баллов < 8 говорит о возможной необходимости интубации и начале искусственной вентиляции легких. Сумма баллов ≤ 6 означает необходимость мониторинга внутричерепного давления.

† Если больной интубирован, без сознания, или еще не умеет говорить, то наиболее важной частью этой шкалы является двигательная реакция. Этот раздел следует оценить тщательно.

Adapted from Davis RJ et al: Head and spinal cord injury. In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers. Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM: Brain Insults in Infants and Children. New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al: Coma scale for use in brain-injured children. Critical Care Medicine 12:1018–1020, 1984. doi: 10.1097/00003246-198412000-00002

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