Модифицированная шкала комы Глазго для младенцев (дети до 1 года) и детей
Признак
Младенцы
Дети
Баллы*
Открывание глаз
Спонтанное
Спонтанное
4
В ответ на голосовой раздражитель
В ответ на голосовой раздражитель
3
В ответ только на болевой раздражитель
В ответ только на болевой раздражитель
2
Реакция отсутствует
Реакция отсутствует
1
В ответ на голосовой раздражитель
Гулит и лепечет
Ориентирован, отвечает на вопросы
5
Раздражительный плач
Бредовое состояние
4
Плач в ответ на болевой раздражитель
Несвязанный набор слов
3
Стоны в ответ на болевой раздражитель
Неразборчивые слова или нечленораздельные звуки
2
Реакция отсутствует
Реакция отсутствует
1
Двигательная реакция†
Движения спонтанные и целенаправленные
Выполняет команды
6
Отдергивание в ответ на прикосновение
Локализация болевого раздражителя
5
Отдергивание в ответ на болевой раздражитель
Отдергивание в ответ на болевой раздражитель
4
Пациент реагирует на боль декортикационной позой (ненормальное сгибание)
Пациент реагирует на боль декортикационной позой (ненормальное сгибание)
3
Децеребрационная поза в ответ на болевой раздражитель (патологическое разгибание)
Децеребрационная поза в ответ на болевой раздражитель (патологическое разгибание)
2
Реакция отсутствует
Реакция отсутствует
1
* Балл менее либо равный (≤) 12 подразумевает тяжелую травму головы. Количество баллов < 8 говорит о возможной необходимости интубации и начале искусственной вентиляции легких. Сумма баллов ≤ 6 означает необходимость мониторинга внутричерепного давления.
† Если больной интубирован, без сознания, или еще не умеет говорить, то наиболее важной частью этой шкалы является двигательная реакция. Этот раздел следует оценить тщательно.
Adapted from Davis RJ et al: Head and spinal cord injury. In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers. Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM: Brain Insults in Infants and Children. New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al: Coma scale for use in brain-injured children. Critical Care Medicine 12:1018–1020, 1984. doi: 10.1097/00003246-198412000-00002