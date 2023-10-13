Многочисленные нарушения обмена аминокислот и органических кислот
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Саркозинемия (268900*)
Саркозин дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержание саркозина в плазме крови
Клинические признаки: доброкачественные; есть данные о развитии умственной отсталости
Лечение: нет необходимости
D-глицериновая ацидурия (220120*)
D-глицерат киназа
Биохимический профиль: повышенное содержание D-глицериновой кислоты в моче
Клинические признаки: Хронический ацидоз, гипотония, судороги, умственная отсталость
Лечение: бикарбонат или цитрат для ацидоза
Болезнь Хартнупа (234500*)
Система B (0) нейтрального переносчика аминокислот
Биохимический профиль: нейтральная аминоацидурия
Клинические признаки: атрофический глоссит, фотодерматит, прерывистая атаксия, гипертония, судороги, психоз
Лечение: никотинамид
Цистинурия (220100*)
Почечный переносчик двухосновных аминокислот
Биохимический профиль: повышенное содержание цистина, лизина, аргинина и орнитина в моче
Клинические признаки: почечно-каменная болезнь, повышенный риск нарушения функции мозга
Лечение: поддержание потребления жидкости, бикарбонат или цитрат, пеницилламин или меркаптопропионилглицин
Тип I
Тяжелая субъединица
Типы II и III
Легкая субъединица
Иминоглицинурия (242600*)
Почечный переносчик пролина, оксипролина и глицина
Биохимический профиль: повышенное содержание пролина, гидроксипролина и глицина в моче, но в плазме уровни нормальные,
Клинические признаки: ероятно, доброкачественные
Лечение: нет необходимости
Дефицит гуанидиноацетат метилтрансферазы (601240*)
Гуанидинацетат метилтрансфераза
Биохимический профиль: повышенный гуанидинацетат, сниженный креатин и фосфокреатин
Клинические признаки: задержка развития, гипотония, экстрапирамидальные движения, судороги, аутичное поведение
Лечение: прием креатина
Цистиноз
Смотрите таблицу лизосомальных дефектов транспорта
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* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.