Миозит-специфические и миозит-ассоциированные аутоантитела
Аутоантитела
Клинические симптомы
Антисинтетазный синдром *
Anti-Jo-1
Миозит†
Интерстициальная болезнь легких
Anti-PL-7
Интерстициальная болезнь легких†
Миозит
Anti-PL-12
Интерстициальная болезнь легких†
Миозит
Anti-EJ
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Анти-OJ
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Anti-KS
Интерстициальная болезнь легких†
Миозит
Anti-Zo
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Anti-Ha
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Дерматомиозит
Anti-Мi-2
Тяжелое поражение кожи
Хорошо отвечает на лечение
Anti-MDA5
Кардиопульмональный синдром, тяжелая интерстициальная болезнь легких
Амиопатическая дерматомиозит, ладонные папулы, кожные язвы
Anti-TIF1g
Повышенный риск развития рака
Анти-NXP-2
Подкожный кальциноз
Повышенный риск развития рака
Иммуно-опосредованная некротизирующая миопатия
Анти-SRP
Тяжелое течение, трудно поддается лечению
Антитела к ГМГКР (Anti-HMGCR)
Иммуно-опосредованная статин-ассоциированная миопатия (изредка может развиваться без предварительного воздействия назначенных статинов), может сохраняться после прекращения терапии статинами.
Миозит с включенными тельцами
Цитозольная 5'-нуклеотидаза 1А
Миозит с включенными тельцами
Синдром перекрытия
антитела anti-PM-Scl
Миозит
Системная склеродермия
Интерстициальная болезнь легких
"Руки механика", кальциноз, феномен Рейно
анти-Ку
Миозит
Системный склероз (особенно ограниченный кожный системный склероз)
Интерстициальная болезнь легких
Артрит, поражение пищевода, феномен Рейно
антитела anti-U3-RNP
Миозит
Системный склероз (в частности, диффузный кожный системный склероз)
*Все эти аутоантитела могут присутствовать у пациентов с полными или неполными формами антисинтетазного синдрома. Проявления антисинтетазного синдрома включают лихорадку, неэрозивный артрит, интерстициальную болезнь легких, гиперкератоз радиальной поверхности конечностей (руки механика) и феномен Рейно. Раздражение от дерматомиозита может быть как сохранено, так и утрачено. У пациентов с наличием антисинтетазных антител и заболеванием мышц могут наблюдаться симптомы дерматомиозита или полимиозита.
† Эта особенность является наиболее заметной.
Data from Mammen A: Autoimmune muscle disease. Handb Clin Neurol. 2016;133:467–484. doi:10.1016/B978-0-444-63432-0.00025-6 and from Fredi M, Cavazzana I, Franceschini F. The clinico-serological spectrum of overlap myositis. Curr Opin Rheumatol. 2018;30(6):637-643. doi:10.1097/BOR.0000000000000536.