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Миозит-специфические и миозит-ассоциированные аутоантитела

Аутоантитела

Клинические симптомы

Антисинтетазный синдром *

Anti-Jo-1

Миозит†

Интерстициальная болезнь легких

Anti-PL-7

Интерстициальная болезнь легких†

Миозит

Anti-PL-12

Интерстициальная болезнь легких†

Миозит

Anti-EJ

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Анти-OJ

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Anti-KS

Интерстициальная болезнь легких†

Миозит

Anti-Zo

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Anti-Ha

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Дерматомиозит

Anti-Мi-2

Тяжелое поражение кожи

Хорошо отвечает на лечение

Anti-MDA5

Кардиопульмональный синдром, тяжелая интерстициальная болезнь легких

Амиопатическая дерматомиозит, ладонные папулы, кожные язвы

Anti-TIF1g

Повышенный риск развития рака

Анти-NXP-2

Подкожный кальциноз

Повышенный риск развития рака

Иммуно-опосредованная некротизирующая миопатия

Анти-SRP

Тяжелое течение, трудно поддается лечению

Антитела к ГМГКР (Anti-HMGCR)

Иммуно-опосредованная статин-ассоциированная миопатия (изредка может развиваться без предварительного воздействия назначенных статинов), может сохраняться после прекращения терапии статинами.

Миозит с включенными тельцами

Цитозольная 5'-нуклеотидаза 1А

Миозит с включенными тельцами

Синдром перекрытия

антитела anti-PM-Scl

Миозит

Системная склеродермия

Интерстициальная болезнь легких

"Руки механика", кальциноз, феномен Рейно

анти-Ку

Миозит

Системный склероз (особенно ограниченный кожный системный склероз)

Интерстициальная болезнь легких

Артрит, поражение пищевода, феномен Рейно

антитела anti-U3-RNP

Миозит

Системный склероз (в частности, диффузный кожный системный склероз)

*Все эти аутоантитела могут присутствовать у пациентов с полными или неполными формами антисинтетазного синдрома. Проявления антисинтетазного синдрома включают лихорадку, неэрозивный артрит, интерстициальную болезнь легких, гиперкератоз радиальной поверхности конечностей (руки механика) и феномен Рейно. Раздражение от дерматомиозита может быть как сохранено, так и утрачено. У пациентов с наличием антисинтетазных антител и заболеванием мышц могут наблюдаться симптомы дерматомиозита или полимиозита.

† Эта особенность является наиболее заметной.

Data from Mammen A: Autoimmune muscle disease. Handb Clin Neurol. 2016;133:467–484. doi:10.1016/B978-0-444-63432-0.00025-6 and from Fredi M, Cavazzana I, Franceschini F. The clinico-serological spectrum of overlap myositis. Curr Opin Rheumatol. 2018;30(6):637-643. doi:10.1097/BOR.0000000000000536.

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