*Все эти аутоантитела могут присутствовать у пациентов с полными или неполными формами антисинтетазного синдрома. Проявления антисинтетазного синдрома включают лихорадку, неэрозивный артрит, интерстициальную болезнь легких, гиперкератоз радиальной поверхности конечностей (руки механика) и феномен Рейно. Раздражение от дерматомиозита может быть как сохранено, так и утрачено. У пациентов с наличием антисинтетазных антител и заболеванием мышц могут наблюдаться симптомы дерматомиозита или полимиозита.