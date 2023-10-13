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Микроэлементы

Нутриент

Основные источники

Функции

Некоторые проявления недостаточности и токсичности

Хром

Печень, обработанное мясо, цельнозерновые крупы

Толерантность к глюкозе

Дефицит: Возможно нарушение переносимости глюкозы

Токсичность: раздражение кожи, легких и желудочно-кишечного тракта от воздействия шестивалентного хрома (CrO3) на рабочем месте; может вызвать перфорацию носовой перегородки и карциному легкого

Медь

Мясные субпродукты, моллюски, орехи, сухие бобы, сухофрукты, цельнозерновые крупы, горох, какао, грибы, помидоры

Ферментный компонент, кроветворение, формирование костей

Дефицит: анемия у недокормленных детей может присутствовать при синдроме Менкеса (болезнь курчавых волос)

Токсическое действие: отравление медью. Может наблюдаться при болезни Вильсона

Фтор

Морепродукты, чай, фторированная вода (фторид натрия 1,0-2,0 части на миллион)

Формирование костей и зубов

Дефицит: Предрасположенность к кариесу, возможен остеопороз

Интоксикация: Флюороз, пятна и эрозия постоянных зубов, экзостозы позвоночника

Йод

Морепродукты, йодированная соль, яйца, сыр, питьевая вода (различного содержания)

Синтез тироксина (T4) и трийодтиронина (T3), развитие плода

Дефицит: простой (коллоидный, эндемический) зоб, врожденный гипотиреоз с глухонемотой, пороки развития плода и головного мозга (кретинизм)

Интоксикация: гипертиреоз или гипотиреоз

Железо

Многие пищевые продукты (за исключением молочных продуктов), соевая мука, говядина, почки, печень, рыба, птица, фасоль, моллюски, патока, обогащенные злаковые и зерновые (переменная биодоступность в растительных источниках)

Образование гемоглобина и миоглобина, цитохром ферментов, железосерные белки

Дефицит: Анемия, извращённый аппетит (пикацизм), глоссит, ангулярный хейлоз

Токсичность: цирроз, сахарный диабет, пигментация кожи; может присутствовать при гемохроматозе

Марганец

Цельнозерновые крупы, ананасы, орехи, чай, фасоль, томаты

Здоровая структура костей

Компонент марганцево-специфических ферментов: гликозилтрансферазы, фосфоенолпируват карбоксикиназы, марганец-супероксиддисмутазы

Дефицит: Данные дискутабельны

Интоксикация: Неврологические симптомы, напоминающие паркинсонизм или болезнь Вильсона

Молибден

Молоко, бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы, темно-зеленые овощи

Компонент коэнзима, необходимого для активности сульфит-оксидазы, ксантин-дегидрогеназы и альдегид-оксидазы

Дефицит: Тахикардия, головная боль, тошнота, оглушение (сульфитная токсичность)

Селен

Мясо, морепродукты, орехи, растительные продукты (содержание селена изменяется от концентрации в почве)

Компонент глутатионпероксидазы и тирозиниодиназы

Дефицит: Кэшанская болезнь (вирусная кардиомиопатия), мышечная слабость

Интоксикация: Выпадение волос, нарушение роста ногтей, тошнота, дерматит, периферическая нейропатия

Цинк

Мясо, печень, устрицы, морепродукты, витаминизированные каши, арахис, цельное зерно (переменная биодоступность в растительных источниках)

Ферментный компонент, целостность кожи, заживление ран, рост

Дефицит: Нарушение роста и задержка полового созревания, гипогонадизм, снижение вкуса

Интоксикация: Микроцитоз эритроцитов, нейтропения, нарушения иммунитета

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