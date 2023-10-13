Микроэлементы
Нутриент
Основные источники
Функции
Некоторые проявления недостаточности и токсичности
Хром
Печень, обработанное мясо, цельнозерновые крупы
Толерантность к глюкозе
Дефицит: Возможно нарушение переносимости глюкозы
Токсичность: раздражение кожи, легких и желудочно-кишечного тракта от воздействия шестивалентного хрома (CrO3) на рабочем месте; может вызвать перфорацию носовой перегородки и карциному легкого
Медь
Мясные субпродукты, моллюски, орехи, сухие бобы, сухофрукты, цельнозерновые крупы, горох, какао, грибы, помидоры
Ферментный компонент, кроветворение, формирование костей
Дефицит: анемия у недокормленных детей может присутствовать при синдроме Менкеса (болезнь курчавых волос)
Токсическое действие: отравление медью. Может наблюдаться при болезни Вильсона
Фтор
Морепродукты, чай, фторированная вода (фторид натрия 1,0-2,0 части на миллион)
Формирование костей и зубов
Дефицит: Предрасположенность к кариесу, возможен остеопороз
Интоксикация: Флюороз, пятна и эрозия постоянных зубов, экзостозы позвоночника
Йод
Морепродукты, йодированная соль, яйца, сыр, питьевая вода (различного содержания)
Синтез тироксина (T4) и трийодтиронина (T3), развитие плода
Дефицит: простой (коллоидный, эндемический) зоб, врожденный гипотиреоз с глухонемотой, пороки развития плода и головного мозга (кретинизм)
Интоксикация: гипертиреоз или гипотиреоз
Железо
Многие пищевые продукты (за исключением молочных продуктов), соевая мука, говядина, почки, печень, рыба, птица, фасоль, моллюски, патока, обогащенные злаковые и зерновые (переменная биодоступность в растительных источниках)
Образование гемоглобина и миоглобина, цитохром ферментов, железосерные белки
Дефицит: Анемия, извращённый аппетит (пикацизм), глоссит, ангулярный хейлоз
Токсичность: цирроз, сахарный диабет, пигментация кожи; может присутствовать при гемохроматозе
Марганец
Цельнозерновые крупы, ананасы, орехи, чай, фасоль, томаты
Здоровая структура костей
Компонент марганцево-специфических ферментов: гликозилтрансферазы, фосфоенолпируват карбоксикиназы, марганец-супероксиддисмутазы
Дефицит: Данные дискутабельны
Интоксикация: Неврологические симптомы, напоминающие паркинсонизм или болезнь Вильсона
Молибден
Молоко, бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы, темно-зеленые овощи
Компонент коэнзима, необходимого для активности сульфит-оксидазы, ксантин-дегидрогеназы и альдегид-оксидазы
Дефицит: Тахикардия, головная боль, тошнота, оглушение (сульфитная токсичность)
Селен
Мясо, морепродукты, орехи, растительные продукты (содержание селена изменяется от концентрации в почве)
Компонент глутатионпероксидазы и тирозиниодиназы
Дефицит: Кэшанская болезнь (вирусная кардиомиопатия), мышечная слабость
Интоксикация: Выпадение волос, нарушение роста ногтей, тошнота, дерматит, периферическая нейропатия
Цинк
Мясо, печень, устрицы, морепродукты, витаминизированные каши, арахис, цельное зерно (переменная биодоступность в растительных источниках)
Ферментный компонент, целостность кожи, заживление ран, рост
Дефицит: Нарушение роста и задержка полового созревания, гипогонадизм, снижение вкуса
Интоксикация: Микроцитоз эритроцитов, нейтропения, нарушения иммунитета