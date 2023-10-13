Механизмы кардиогенного и обструктивного шока
Тип
Механизм
Причина
Обструктивный
Механическое вмешательство с вентрикулярным закрытием
Напряженный пневмоторакс, сдавление полой вены, тампонада сердца, опухоль предсердия или тромб
Вмешательство в желудочковое опорожнение
Кардиогенный
Нарушение миокарда
Ишемия миокарда или инфаркт миокарда, миокардит, медикаменты
Нарушение сердечного ритма
Тахикардия, брадикардия
Сердечное структурное расстройство
Острая митральная или аортальная регургитация, разрыв межжелудочковой перегородки, протезирование неисправного клапана