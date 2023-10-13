skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Механизмы кардиогенного и обструктивного шока

Тип

Механизм

Причина

Обструктивный

Механическое вмешательство с вентрикулярным закрытием

Напряженный пневмоторакс, сдавление полой вены, тампонада сердца, опухоль предсердия или тромб

Вмешательство в желудочковое опорожнение

Тромбоэмболия легочной артерии

Кардиогенный

Нарушение миокарда

Ишемия миокарда или инфаркт миокарда, миокардит, медикаменты

Нарушение сердечного ритма

Тахикардия, брадикардия

Сердечное структурное расстройство

Острая митральная или аортальная регургитация, разрыв межжелудочковой перегородки, протезирование неисправного клапана

По этим темам