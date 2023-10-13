Механизмы взрывной травмы
Тип
Механизм
Типичные повреждения
Первичный
Влияние сверхзвуковой взрывной волны на организм человека
Преимущественное влияние на полые или наполненные газом структуры
Легочная баротравма (поражение легкого ударной волной)
Разрыв барабанной перепонки и повреждения среднего уха
Абдоминальные кровоизлияния и перфорация кишечника
Разрыв глазного яблока
Легкая черепно-мозговая травма (сотрясение мозга)
Вторичный
Влияние продуктов взрыва на тело человека
Проникающие или тупые травмы
Проникновение в глаза (очевидные или скрытые)
Третичный
Травмы, получаемые телом человека при отбрасывании его взрывной волной на поверхности окружающей среды, обломки и развалины
Переломы и травматические ампутации
Закрытая и открытая черепно-мозговая травма
Четвертичный
Процессы, не зависящие от начальной, средней или высшей степени травмы взрывной волной (например, ожоги, отравления при вдыхании, травмы с размозжением тканей по причине защемления под обломками, обострение основных заболеваний)
Травмы с размозжением тканей, сопровождаемые рабдомиолизом и синдромом сдавливания
Травмы дыхательных путей от вдыхания токсикантов
Астма, стенокардия или инфаркт миокарда, спровоцированный событием
Пятеричный
Травмы, вызванные токсичными материалами, поглощенными организмом из взрывной и последетонационной среды (например, радиологические, биологические вещества)
Лучевые ожоги или острая лучевая болезнь (для ознакомления со специфическими симптомами см. также Биологические агенты как оружие и Токсины как оружие массового поражения)