Методы СЛР у детей грудного и младшего возраста для медицинских работников
Возрастная группа
СЛР при участии одного спасателя
СЛР при участии двух спасателей
Объем вдоха
Дети (от 1 года до пубертатного периода)*
2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 30 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту
2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 15 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту †
Небольшие вдохи (до поднятия грудной клетки)
Младенцы (< 1 года, за исключением новорожденных)
2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 30 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту
2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 15 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту †
Небольшие короткие выдохи объемом, равным объему полости рта спасателя
*Половое созревание определяется по появлению груди у девочек и подмышечных волос у мальчиков.
†Во время искусственного дыхания продолжают компрессию грудной клетки.