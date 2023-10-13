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Методы СЛР у детей грудного и младшего возраста для медицинских работников

Возрастная группа

СЛР при участии одного спасателя

СЛР при участии двух спасателей

Объем вдоха

Дети (от 1 года до пубертатного периода)*

2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 30 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту

2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 15 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту †

Небольшие вдохи (до поднятия грудной клетки)

Младенцы (< 1 года, за исключением новорожденных)

2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 30 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту

2 вдоха (по 1 секунде) после каждых 15 компрессий грудной клетки с частотой 100–120/минуту †

Небольшие короткие выдохи объемом, равным объему полости рта спасателя

*Половое созревание определяется по появлению груди у девочек и подмышечных волос у мальчиков.

†Во время искусственного дыхания продолжают компрессию грудной клетки.

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