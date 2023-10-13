Методы СЛР для медицинских работников
Возрастная группа
СЛР* при участии одного спасателя
СЛР при участии двух спасателей
Объем вдоха
Взрослые и подростки
Циклы из 30 компрессий грудной клетки со скоростью 100-120 компрессий в минуту с последующим 2 вдохами (1 секунда каждый)
Глубина компрессии 5-6 см; обеспечьте полное восстановление объема грудной клетки между компрессиями
Циклы из 30 компрессий грудной клетки со скоростью 100-120 в минуту, с последующим 2 вдохами (1 секунда каждый с паузой 3-4 секунды) ИЛИ непрерывные компрессии с 1 вдохом каждые 6 секунд.
При использовании более современных воздуховодов (надгортанный воздуховод [SGA] или эндотрахеальная трубка [ETT]) –асинхронная вентиляция: 1 вдох каждые 6 секунд с непрерывными компрессиями
Объем каждого вдоха - 500 - 600 мл (избегать гипервентиляции)
Дети (от 1 года до пубертатного периода)†
Циклы из 30 компрессий со скоростью 100-120 компрессий в минуту с последующим 2 вдохами (1 секунда каждый)
Глубина компрессии составляет 5 см или ⅓ передне-заднего диаметра грудной клетки; обеспечьте полное восстановление объема грудной клетки между компрессиями
Циклы из 15 компрессий грудной клетки со скоростью 100-120 компрессий в минуту с последующим 2 вдохами (1 секунда каждый)
При использовании современных воздуховодов (SGA или ETT) вентиляцию следует проводить со скоростью 20–30 в минуту, не прерывая выполнение компрессий
Меньший, чем для взрослых (до поднятия грудной клетки)
Младенцы (< 1 года, за исключением новорожденных)
Циклы из 30 компрессий со скоростью 100-120 компрессий в минуту с последующим 2 вдохами (1 секунда каждый)
Глубина компрессии должна составлять 4 см или 1/3 передне-заднего диаметра грудной клетки; обеспечьте полное восстановление объема грудной клетки между компрессиями.
Циклы из 15 компрессий грудной клетки со скоростью 100-120 компрессий в минуту с последующим 2 вдохами (1 секунда каждый)
При использовании современных воздуховодов (SGA или ETT) вентиляцию следует проводить со скоростью 30 в минуту, не прерывая выполнение компрессий
Небольшой объем воздуха, достаточный, чтобы увидеть подъем грудной клетки
* Для спасателей-мирян рекомендуется только СЛР с компрессией у взрослых, если спасатель не желает или не в состоянии обеспечить дыхание «рот в рот».
† Половое созревание определяется по появлению груди у девочек и подмышечных волос у мальчиков.
Data from Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al: Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 142(16_suppl_2):S366–S468, 2020. doi:10.1161/CIR.0000000000000916 and from Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, et al: Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 142(16_suppl_2):S469–S523, 2020. doi:10.1161/CIR.0000000000000901
ЭТТ = эндотрахеальная трубка; SGA = надгортанный воздуховод.