Методы визуализации при артериите Такаясу
Метод
Применение
Примечания
Стандартная ангиография (аортоартериография)
Предпочтительна в тех случаях, когда решается вопрос о проведении хирургического лечения и когда нет возможности измерить проксимальное аортальное артериальное давление другим методом
Обеспечивает описательную анатомическую информацию по просвету сосудов
Магнитнорезонансная ангиография аорты и крупных артерий
Не связана с риском пункции артерии, введения контраста и ионизирующей радиации
Обычно метод выбора для молодых женщин, у которых менее вероятно наличие выраженного атеросклероза и более вероятно возникновение онкологических заболеваний под влиянием ионизирующей радиации
Обеспечивает определенную информацию по анатомии артериальной стенки
Не дает достаточной информации по дистальным ветвям аорты из-за слишком низкого разрешения
Предоставляет недостаточно информации о составе артериальных бляшек, что затрудняет дифференциальную диагностику между васкулитом и атеросклерозом
КТ ангиография
Используется для общего исследования аорты и ее проксимальных ветвей, когда магнитнорезонансная ангиография противопоказана или недоступна
Позволяет визуализировать кальцификацию аорты
Может дать информацию по толщине артериальных стенок
Значение для мониторинга активности болезни четко не определено
Позитронная эмиссионная томография с фтор-18 (18F) дезоксиглюкозой
Используется для оценки региональных различий метаболизма глюкозы и помогает определить локализацию воспаления (поскольку воспалительные клетки поглощают больше глюкозы)
Не дает информации по изменению просвета сосудов