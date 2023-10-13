skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Методы визуализации при артериите Такаясу

Метод

Применение

Примечания

Стандартная ангиография (аортоартериография)

Предпочтительна в тех случаях, когда решается вопрос о проведении хирургического лечения и когда нет возможности измерить проксимальное аортальное артериальное давление другим методом

Обеспечивает описательную анатомическую информацию по просвету сосудов

Магнитнорезонансная ангиография аорты и крупных артерий

Не связана с риском пункции артерии, введения контраста и ионизирующей радиации

Обычно метод выбора для молодых женщин, у которых менее вероятно наличие выраженного атеросклероза и более вероятно возникновение онкологических заболеваний под влиянием ионизирующей радиации

Обеспечивает определенную информацию по анатомии артериальной стенки

Не дает достаточной информации по дистальным ветвям аорты из-за слишком низкого разрешения

Предоставляет недостаточно информации о составе артериальных бляшек, что затрудняет дифференциальную диагностику между васкулитом и атеросклерозом

КТ ангиография

Используется для общего исследования аорты и ее проксимальных ветвей, когда магнитнорезонансная ангиография противопоказана или недоступна

Позволяет визуализировать кальцификацию аорты

Может дать информацию по толщине артериальных стенок

Значение для мониторинга активности болезни четко не определено

Позитронная эмиссионная томография с фтор-18 (18F) дезоксиглюкозой

Используется для оценки региональных различий метаболизма глюкозы и помогает определить локализацию воспаления (поскольку воспалительные клетки поглощают больше глюкозы)

Не дает информации по изменению просвета сосудов

По этим темам