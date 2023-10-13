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Методика «тайм-аут»

Этот дисциплинарный прием лучше всего использовать, когда дети осознают, что их действия неуместны или неприемлемы, и когда они воспринимают оставление их одних в качестве наказания; как правило, методику не применяют до возраста 2 лет. Следует проявлять осторожность, когда этот метод используется в группах детей, например, в детском саду, потому что это может привести к пагубному унижению ребенка.

Этот метод может быть применен, когда ребенок ведет себя в такой манере, которая, как известно, приведет к тайм-ауту. Как правило, словесные выговоры и напоминания должны предшествовать тайм-ауту.

  • Ребенку, к которому применяют тайм-аут, необходимо объяснить, что тайм-аут является следствием его недостойного поведения.

  • Ребенок должен сидеть на стуле для тайм-аута в течение 1 минуты на каждый год возраста (максимально, 5 минут).

  • Ребенка, который встает со стула раньше указнного ему времени, возвращают на свое место и отсчет времени начинают с начала. Разговоров и зрительного контакта избегают.

  • Если пришло время ребенку вставать, опекун спрашивает у него причину тайм-аута без гнева и хныканья. Ребенку, который не может вспомнить точную причину, нужно ее напомнить. У ребенка не нужно вызывать раскаяния за неадекватное поведение тех пор, пока ребенок не поймет причину тайм-аута.

После тайм-аута опекун должен как можно скорее похвалить хорошее поведение ребенка, которого может быть легче достичь, если перенаправить ребенка на новый вид деятельности, не связанного с местом, где он проявил плохое поведение.

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