Методика «тайм-аут»
Этот дисциплинарный прием лучше всего использовать, когда дети осознают, что их действия неуместны или неприемлемы, и когда они воспринимают оставление их одних в качестве наказания; как правило, методику не применяют до возраста 2 лет. Следует проявлять осторожность, когда этот метод используется в группах детей, например, в детском саду, потому что это может привести к пагубному унижению ребенка.
Этот метод может быть применен, когда ребенок ведет себя в такой манере, которая, как известно, приведет к тайм-ауту. Как правило, словесные выговоры и напоминания должны предшествовать тайм-ауту.
После тайм-аута опекун должен как можно скорее похвалить хорошее поведение ребенка, которого может быть легче достичь, если перенаправить ребенка на новый вид деятельности, не связанного с местом, где он проявил плохое поведение.