Меры по профилактике осложнений
Использование устройств переменной внешней компрессии, когда антикоагулянты противопоказаны, и обеспечение частых активных и пассивных движений
Частое поворачивание обездвиженных пациентов в постели, обращая особое внимание на типичные места развития пролежней
Пассивные движения в конечностях для снижения риска контрактур, укладка конечностей с применением лонгет, при необходимости
Адекватное поступление жидкости и питания, включая оценку пациентов на предмет нарушения глотания и введение нутритивной поддержки, при необходимости
Назначают небольшие дозы эноксапарина 40 мг подкожно каждые 24 часа, или гепарина 5000 Ед подкожно каждые 12 часов, при отсутствии противопоказаний, для предотвращения тромбоза или эмболии легочной артерии
Ранняя активизация пациентов (как только стабилизируются жизненно важные функции) с тщательным наблюдением
Максимальное улучшение функции легких (например, отказ от курения, упражнения на глубокий вдох, дыхательная терапия, профилактика аспирации у пациентов с дисфагией)
Раннее выявление и лечение инфекций, в особенности пневмонии, инфекций мочевых путей и кожи
Лечение нарушений мочеиспускания у иммобилизированных пациентов, предпочтительно без использования мочевого катетера
Устранение факторов риска (например, отказ от курения, снижение массы тела, соблюдение диеты)
Ранняя реабилитация (например, активные и пассивные движения, упражнения для поддержания полного объема движений в суставах)
Обсуждение с пациентом его состояния, включая сохранившиеся возможности, прогноз для восстановления и стратегии для компенсации нарушенных функций
Достижение максимальной независимости с помощью реабилитации
Направление пациентов и членов их семей в группы поддержки для пациентов, перенесших инсульт, с целью обеспечить социальную и психологическую помощь