Меры по модификации образа жизни, которые помогают предотвратить распространенные хронические заболевания
Показатель
Примеры заболеваний
Отказ от курения
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ишемическая болезнь сердца, инсульт), рак, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, остеопороз
Достижение и поддержка желательного веса тела
Сердечно-сосудистое заболевание атеросклеротического генеза (ишемическая болезнь сердца, инсульт), рак, сахарный диабет 2 типа, гипертония, остеоартрит
Уменьшение потребления в пищу насыщенных жиров и исключение трансжиров
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ИБС, инсульт), рак, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия
Увеличение потребления фруктов, овощей и клетчатки
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ИБС, инсульт), рак, (возможно) артериальная гипертензия
Увеличение аэробных упражнений
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ИБС, инсульт), рак
Сокращение потребления пищевого натрия
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инсульт), гипертония
Снижение потребления соли и копченостей
Рак
Минимизирова доз облучения и воздействия солнечных лучей
Рак
Укрепление и растяжка мышц
Сердечно-сосудистое заболевание атеросклеротического генеза (например, ИБС, инсульт), гиперлипидемия, остеоартроз
Соответствующее употребление кальция и витамина D и воздействие солнечных лучей
Остеопороз
Регулярные упражнения по поднятию тяжестей
Остеопороз
Ограничение потребления кофеина
Остеопороз
* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.