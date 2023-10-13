Количество баллов для прогностических факторов CLL-IPI: возраст > 65 лет = 1 балл; количество баллов для прогностических факторов CLL-IPI: стадия I–IV по Rai или стадия B-C по Binet = 1 балл; немутированный IGHV = 2 балла; уровень сывороточного бета-2 микроглобулина > 3,5 мг/л = 2 балла; мутация TP53 или делеция 17p = 4 балла.

* Для каждой категории риска по CLL-IPI общая выживаемость (без лечения) через 5 лет (p < 0,001 для всех) оценивается следующим образом: низкий риск: 93% (95% ДИ 91-96); промежуточный риск: 79% (95% ДИ 76-83); высокий риск: 63% (95% ДИ 58-69); очень высокий риск: 23% (95% ДИ 13-34)

ХЛЛ = хронический лимфоцитарный лейкоз; IGHV = вариабельный регион тяжелой цепи иммуноглобулина; IPI = международный прогностический индекс.

International CLL-IPI working group. An international prognostic index for patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of individual patient data. Lancet Oncol. 2016;17(6):779-790. doi:10.1016/S1470-2045(16)30029-8