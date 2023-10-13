Международная система стадирования рака легкого
Категория
Описание
Первичная опухоль (T)
Tis
Карцинома in situ
T1
Опухоль≤3 см без инвазии, расположена проксимальнее долевого бронха
ИМт1
Минимально инвазивная аденокарцинома
T1a
Опухоль ≤ 1 см
T1b
Опухоль > 1, но ≤ 2 см
T1c
Опухоль > 2 см, но ≤ 3 см
T2
Опухоль > 3 см, но ≤ 5 см, или наличие любого из перечисленных признаков:
T2a
Опухоль > 3, но ≤ 4 см
T2b
Опухоль > 4, но ≤ 5 см
T3
Опухоль > 5 см но ≤ 7 см или наличие любого из нижеперечисленных признаков:
T4
Опухоль > 7 см или наличие любого из перечисленных признаков:
Региональные лимфатические узлы (N)
N0
Отсутствие метастазов в региональные лимфатические узлы
N1
Метастазы в ипсилатеральные перибронхиальные или ипсилатеральные прикорневые лимфатические узлы или в обе группы лимфатических узлов и внутрилегочные лимфатические узлы, находящиеся на пути прямого распространения первичной опухоли
N2
Метастазы в ипсилатеральные медиастинальные или бифуркационные лимфатические узлы или в обе группы лимфатических узлов
N3
Метастазы в контрлатеральные медиастинальные, контрлатеральные прикорневые, ипсилатеральные или контрлатеральные лимфатические узлы лестничной мышцы или надключичные лимфатические узлы или несколько локализаций
Отдаленные метастазы (M)
M0
Отсутстие отдаленных метастазов
M1
Отдаленные метастазы
M1a
Наличие любого из перечисленных признаков:
M1b
Единичные экстраторакальные метастазы в одном органе
M1c
Множественные экстраторакальные метастазы в одном или нескольких органах
Группирование
Adapted from American Joint Committee on Cancer (AJCC): AJCC Cancer Staging Form Supplement updated June 5, 2018, accessed online 2020 and Detterbeck FC: The eighth edition TNM stage classification for lung cancer: What does it mean on main street? J Thorac Cardiovasc Surg 155:356–359, 2018. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.08.138