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Международная система стадирования рака легкого

Категория

Описание

Первичная опухоль (T)

Tis

Карцинома in situ

T1

Опухоль3 см без инвазии, расположена проксимальнее долевого бронха

ИМт1

Минимально инвазивная аденокарцинома

T1a

Опухоль 1 см

T1b

Опухоль > 1, но 2 см

T1c

Опухоль > 2 см, но 3 см

T2

Опухоль > 3 см, но 5 см, или наличие любого из перечисленных признаков:

  • Расположена в главном бронхе 2 см дистальнее бифуркации трахеи

  • Прорастает в висцеральную плевру

  • Сопровождается развитием ателектаза или постобструктивной пневмонии, которые захватывают прикорневую зону, вовлекая в процесс часть или все легкое

T2a

Опухоль > 3, но 4 см

T2b

Опухоль > 4, но 5 см

T3

Опухоль > 5 см но ≤ 7 см или наличие любого из нижеперечисленных признаков:

  • Прорастает в грудную стенку (включая опухоли верхней борозды, диафрагмальный нерв, париетальный перикард

  • Отдельные опухолевые узелки в одной и той же доле

T4

Опухоль > 7 см или наличие любого из перечисленных признаков:

  • Прорастает в диафрагму, средостение, сердце, крупные сосуды, трахею, возвратный гортанный нерв, пищевод, тело позвонка или место бифуркации трахеи

  • 1 сателлитной опухоли в разных долях одного легкого

Региональные лимфатические узлы (N)

N0

Отсутствие метастазов в региональные лимфатические узлы

N1

Метастазы в ипсилатеральные перибронхиальные или ипсилатеральные прикорневые лимфатические узлы или в обе группы лимфатических узлов и внутрилегочные лимфатические узлы, находящиеся на пути прямого распространения первичной опухоли

N2

Метастазы в ипсилатеральные медиастинальные или бифуркационные лимфатические узлы или в обе группы лимфатических узлов

N3

Метастазы в контрлатеральные медиастинальные, контрлатеральные прикорневые, ипсилатеральные или контрлатеральные лимфатические узлы лестничной мышцы или надключичные лимфатические узлы или несколько локализаций

Отдаленные метастазы (M)

M0

Отсутстие отдаленных метастазов

M1

Отдаленные метастазы

M1a

Наличие любого из перечисленных признаков:

  • 1 метастазов в контрлатеральном легком

  • Плевральные или перикардиальные узелки

  • Злокачественный плевральный или перикардиальный выпот

M1b

Единичные экстраторакальные метастазы в одном органе

M1c

Множественные экстраторакальные метастазы в одном или нескольких органах

Группирование

  • Стадия 0: Tis N0 M0

  • Стадия IA1: T1mi–T1a N0 M0

  • Стадия IA2: T1b N0 M0

  • Стадия: IA3: T1c N0 M0

  • Стадия: IB: T2a N0 M0

  • Стадия: IIA: T2a N0 M0

  • Стадия IIB: T1a-T2b N1 M0 или T3 N0 M0

  • Стадия IIIA: Т1а-T2b N2 M0 или Т3 N М0 или T4 N0-N1 M0

  • Стадия IIIB: T1a–T2b N3 M0 или T3-T4 N2 M0

  • Стадия IVA: T (любая) N (любая) M1a–M1b

  • Стадия IVB: T (любая) N (любая) M1c

Adapted from American Joint Committee on Cancer (AJCC): AJCC Cancer Staging Form Supplement updated June 5, 2018, accessed online 2020 and Detterbeck FC: The eighth edition TNM stage classification for lung cancer: What does it mean on main street? J Thorac Cardiovasc Surg 155:356–359, 2018. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.08.138

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