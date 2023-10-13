*Для получения более подробной информации относительно дозировки, побочных реакций и других соображений безопасности см. информационный ресурс по лекарственным средствам.

†Было сообщение о пост-маркетинговых психоневрологических симптомах, но данные клинических испытаний не подтвердили причинно-следственную связь. Предупреждение Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США было удалено.

‡ Большая продолжительность лечения может увеличить вероятность долгосрочной абстиненции у пациентов, прекративших курить в течение следующих 12 недель после приема варениклина.