Медикаменты и никотин-заместительные препараты от курения
Медикаментозное лечение
Продолжительность лечения
Обнаруженные побочные эффекты*
Примечания
Бупропион SR†
7-12 недель первоначально (можно продолжать до 6 месяцев)
Бессонницу
Сухость во рту
Нейропсихиатрические симптомы
Отпуск только по рецептам
Противопоказан при наличии в анамнезе судорог, пищевых расстройств или использования ингибиторов моноаминоксидазы (ИМО) в течение последних 2 недель
Никотиновая жевательная резинка
До 6 месяцев
Оскомина
Диспепсия
Только безрецептурный отпуск
Медленное жевание и хранение на некоторое время между щекой и десной рекомендуется для повышения уровня потока крови и снижение до минимума степени раздражения желудка и пищевода; может представлять собой проблему при использовании в достаточном количестве жевательной резинки в качестве надлежайщей борьбы с синдромом отмены; доступны с различными вкусами.
Никотиновые пастилки
До 6 месяцев
Тошнота
Бессонницу
Язвы во рту
Только лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта; доступны в разных вариантах и в мини-версии; потребность в частом приеме может поставить под угрозу соблюдение режима лечения
Назальный спрей с никотин
14 недель
Раздражение носоглотки
Отпуск только по рецептам
Достигает пиковых уровней крови раньше (в течение 10 минут), чем другие заменители никотина
Никотиновый пластырь
10 недель
Местное раздражение кожи
Бессонницу
Яркие сны
Безрецептурные препараты и рецепт
Местные кожные реакции, возможно, менее вероятны, если местоположение пластыря меняется по круговой зоне; может быть ночью снят в том случае, если беспокоят реалистичные сновидения
Варениклин*
12-24 недели‡
Чаще всеготошнота и нарушения сна
Нейропсихиатрические симптомы
Отпуск только по рецептам
*Для получения более подробной информации относительно дозировки, побочных реакций и других соображений безопасности см. информационный ресурс по лекарственным средствам.
†Было сообщение о пост-маркетинговых психоневрологических симптомах, но данные клинических испытаний не подтвердили причинно-следственную связь. Предупреждение Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США было удалено.
‡ Большая продолжительность лечения может увеличить вероятность долгосрочной абстиненции у пациентов, прекративших курить в течение следующих 12 недель после приема варениклина.