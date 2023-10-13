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Маневры, которые могут помочь в диагностике шумов

Маневры

Влияние на кровоток

Влияние на тоны сердца

Амилнитрит

Вызывает выраженную дилатацию вен, что приводит к уменьшению венозного возврата в правые камеры сердца

Усиливает шумы при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, аортальном стенозе и пролапсе митрального клапана

Уменьшает шум при митральной регургитации.

Вдох

Снижает внутригрудное давление, что одновременно увеличивает венозный приток крови в правый желудочек (ПЖ) и уменьшает приток крови по легочным венам в левые камеры сердца

Усиливаются шумы в правых камерах сердца (например, шум при трикуспидальном стенозе и регургитации, шум при пульмональном стенозе* [сразу же] и регургитации [как правило])

Ослабевают звуки из левых отделов сердца

Изометрическое напряжение мышц

Увеличивает постнагрузку и периферическое сопротивление артерий

Уменьшает шумы при аортальном стенозе, гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, пролапсе митрального клапана или дисфункции папиллярных мышц

Усиливает шумы при митральной и аортальной регургитации и диатолический шум при митральном стенозе

Прекращение маневра Вальсальвы

Увеличивает объем ЛЖ и ПЖ

Усиливает шум при аортальном стенозе, аортальной регургитации (после 4 или 5 сокращений) и пульмональной регургитации или пульмональном стенозе* (сразу же)

Уменьшает шум при стенозе трёхстворчатого клапана

Приседание

Одновременно увеличивает венозный возврат в правые отделы сердца, а также постнагрузку и периферическое сопротивление

Усиливает шумы при аортальной регургитации, аортальном стенозе, митральной регургитации и диастолический шум при митральном стенозе

Уменьшать шум при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии и пролапсе митрального клапана

Маневр Вальсальвы

Повышает внутригрудное давление, которое уменьшает размер левого желудочка (ЛЖ), венозный возврат в правые отделы сердца и впоследствии в левые отделы

Усиливает шум при гипертрофической обструктивной кардиомипатии и пролапсе митрального клапана

Уменьшает шум при аортальном стенозе, митральной регургитации и стенозе трёхстворчатого клапана

* Возможно, потребуется попросить больного встать, чтобы можно было эффективнее выслушать изменения при пульмональном стенозе.

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