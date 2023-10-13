Маневры, которые могут помочь в диагностике шумов
Маневры
Влияние на кровоток
Влияние на тоны сердца
Амилнитрит
Вызывает выраженную дилатацию вен, что приводит к уменьшению венозного возврата в правые камеры сердца
Усиливает шумы при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, аортальном стенозе и пролапсе митрального клапана
Уменьшает шум при митральной регургитации.
Вдох
Снижает внутригрудное давление, что одновременно увеличивает венозный приток крови в правый желудочек (ПЖ) и уменьшает приток крови по легочным венам в левые камеры сердца
Усиливаются шумы в правых камерах сердца (например, шум при трикуспидальном стенозе и регургитации, шум при пульмональном стенозе* [сразу же] и регургитации [как правило])
Ослабевают звуки из левых отделов сердца
Изометрическое напряжение мышц
Увеличивает постнагрузку и периферическое сопротивление артерий
Уменьшает шумы при аортальном стенозе, гипертрофической обструктивной кардиомиопатии, пролапсе митрального клапана или дисфункции папиллярных мышц
Усиливает шумы при митральной и аортальной регургитации и диатолический шум при митральном стенозе
Прекращение маневра Вальсальвы
Увеличивает объем ЛЖ и ПЖ
Усиливает шум при аортальном стенозе, аортальной регургитации (после 4 или 5 сокращений) и пульмональной регургитации или пульмональном стенозе* (сразу же)
Уменьшает шум при стенозе трёхстворчатого клапана
Приседание
Одновременно увеличивает венозный возврат в правые отделы сердца, а также постнагрузку и периферическое сопротивление
Усиливает шумы при аортальной регургитации, аортальном стенозе, митральной регургитации и диастолический шум при митральном стенозе
Уменьшать шум при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии и пролапсе митрального клапана
Маневр Вальсальвы
Повышает внутригрудное давление, которое уменьшает размер левого желудочка (ЛЖ), венозный возврат в правые отделы сердца и впоследствии в левые отделы
Усиливает шум при гипертрофической обструктивной кардиомипатии и пролапсе митрального клапана
Уменьшает шум при аортальном стенозе, митральной регургитации и стенозе трёхстворчатого клапана
* Возможно, потребуется попросить больного встать, чтобы можно было эффективнее выслушать изменения при пульмональном стенозе.