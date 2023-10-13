skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Макроэлементы

Нутриент

Основные источники

Функции

Кальций

Молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, хлебные злаки, бобы, фрукты, овощи

Формирование костей скелета и зубов, свертываемость крови, нервная проводимость, мышечная сократимость, проводимость сердечной мышцы

Хлор

Большинство пищевых продуктов, главным образом животного происхождения, но встречается и в некоторых овощах; аналогично натрию

Кислотно-щелочной баланс крови и внутриклеточного пространства, осмотическое давление, функции почек

Калий

Большинство пищевых продуктов, включая цельное и снятое молоко, бананы, чернослив, изюм, мясо

Мышечная сократимость, нервная проводимость, внутриклеточный кислотно-щелочной баланс, водный баланс

Магний

Зелень, орехи, хлебные злаки, зерновые, морепродукты

Формирование костей скелета и зубов, нервная проводимость, мышечная сократимость, активация ферментов

Натрий

Большинство пищевых продуктов, включая говядину, свинину, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеную капусту

Кислотно-щелочной баланс крови и внутриклеточный кислотно-щелочной баланс, осмотическое давление, мышечная сократимость, нервная проводимость, поддержание градиентов клеточной мембраны

Фосфор

Молоко, сыр, мясо, домашняя птица, рыба, хлебные злаки, орехи, стручковые бобы

Формирование костей скелета и зубов, кислотно-щелочной баланс крови и внутриклеточный кислотно-щелочной баланс, выработка энергии

По этим темам