Макроэлементы
Нутриент
Основные источники
Функции
Кальций
Молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, хлебные злаки, бобы, фрукты, овощи
Формирование костей скелета и зубов, свертываемость крови, нервная проводимость, мышечная сократимость, проводимость сердечной мышцы
Хлор
Большинство пищевых продуктов, главным образом животного происхождения, но встречается и в некоторых овощах; аналогично натрию
Кислотно-щелочной баланс крови и внутриклеточного пространства, осмотическое давление, функции почек
Калий
Большинство пищевых продуктов, включая цельное и снятое молоко, бананы, чернослив, изюм, мясо
Мышечная сократимость, нервная проводимость, внутриклеточный кислотно-щелочной баланс, водный баланс
Магний
Зелень, орехи, хлебные злаки, зерновые, морепродукты
Формирование костей скелета и зубов, нервная проводимость, мышечная сократимость, активация ферментов
Натрий
Большинство пищевых продуктов, включая говядину, свинину, сардины, сыр, зеленые оливки, кукурузный хлеб, картофельные чипсы, квашеную капусту
Кислотно-щелочной баланс крови и внутриклеточный кислотно-щелочной баланс, осмотическое давление, мышечная сократимость, нервная проводимость, поддержание градиентов клеточной мембраны
Фосфор
Молоко, сыр, мясо, домашняя птица, рыба, хлебные злаки, орехи, стручковые бобы
Формирование костей скелета и зубов, кислотно-щелочной баланс крови и внутриклеточный кислотно-щелочной баланс, выработка энергии