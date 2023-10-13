Лизосомальные дефекты транспорта
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Сиалурия
Инфантильная болезнь накопления сиаловой кислоты (269920*)
Котранспортер натрия фосфата
Начало заболевания: При рождении
Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты
Клинические признаки: задержка роста, грубые черты лица, множественные дизостозы, нистагм, птоз, гипертрофия десен, кардиомегалия, сердечная недостаточность, гепатоспленомегалия, нефроз, смерть в возрасте около 1 года
Лечение: поддерживающее лечение
Финский тип (болезнь Салла; 604369*)
Котранспортер натрия фосфата
Начало заболевания: 6-9 месяцев
Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты
Клинические признаки: задержка роста, нарушение развития, атаксия, гипотония, спастичность, диспраксия, дизартрия, судороги, проблемы походки, атетоз; повышенная частота в Финляндии
Лечение: поддерживающее лечение
Французский тип (269921*)
УДФ-N-ацетилглюкозамин-2-эпимераза/N-ацетилманнозамин-киназа
Начало заболевания: с младенчества до раннего детства
Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты
Клинические признаки: грубые черты лица с нормальным ростом, задержка развития, апноэ во сне, гипоплазии соски, гепатоспленомегалия, паховые грыжи, обобщенный гирсутизм, судороги
Лечение: поддерживающее лечение
Нейрональный цероид липофусциноз (CLN3, CLN5, CLN6, CLN8)
См. таблицу Другие липидозы
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Цистиноз
Цистинозин (лизосомальный переносчик цистина)
Инфантильная нефропатическая форма (219800*)
Начало заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони
Клинические признаки: задержка роста, выступающие лобные бугры, светобоязнь, периферийные ретинопатии со снижением зрения, образование кристаллов и эрозия роговицы, рахит, гепатоспленомегалия, недостаточность поджелудочной железы, камни в почках, почечная недостаточность, синдром Фанкони, снижение потоотделения, миопатия, дисфагия, церебральная атрофия, нормальный интеллект, однако у длительно выживших развивается неврологическая дегенерация
Накопление цистина в ретикулоэндотелиальной системе, лейкоцтах и роговице
Лечение: заместительная терапия при синдроме Фанкони, трансплантации почек при их отказе, цистеамин перорально или в виде глазных капель, гормон роста
Подростковая или ювенильная форма с поздним началом (219900*)
Начало заболевания: 12-15 лет
Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони
Клинические признаки: сходны с инфантильной формой, но более мягкие
Лечение: подобно инфантильной форме
Взрослая не-нефропатическая форма (219750*)
Начало заболевания: в раннем подростковом возрасте до зрелого возраста
Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони
Клинические признаки: сходны с инфантильной формой, поражения почек нет
Лечение: цистеамин перорально или в виде глазных капель, гормон роста
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.