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Лизосомальные дефекты транспорта

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Сиалурия

Инфантильная болезнь накопления сиаловой кислоты (269920*)

Котранспортер натрия фосфата

Начало заболевания: При рождении

Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты

Клинические признаки: задержка роста, грубые черты лица, множественные дизостозы, нистагм, птоз, гипертрофия десен, кардиомегалия, сердечная недостаточность, гепатоспленомегалия, нефроз, смерть в возрасте около 1 года

Лечение: поддерживающее лечение

Финский тип (болезнь Салла; 604369*)

Котранспортер натрия фосфата

Начало заболевания: 6-9 месяцев

Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты

Клинические признаки: задержка роста, нарушение развития, атаксия, гипотония, спастичность, диспраксия, дизартрия, судороги, проблемы походки, атетоз; повышенная частота в Финляндии

Лечение: поддерживающее лечение

Французский тип (269921*)

УДФ-N-ацетилглюкозамин-2-эпимераза/N-ацетилманнозамин-киназа

Начало заболевания: с младенчества до раннего детства

Метаболиты в моче: повышение уровня свободной сиаловой кислоты

Клинические признаки: грубые черты лица с нормальным ростом, задержка развития, апноэ во сне, гипоплазии соски, гепатоспленомегалия, паховые грыжи, обобщенный гирсутизм, судороги

Лечение: поддерживающее лечение

Нейрональный цероид липофусциноз (CLN3, CLN5, CLN6, CLN8)

См. таблицу Другие липидозы

Цистиноз

Цистинозин (лизосомальный переносчик цистина)

Инфантильная нефропатическая форма (219800*)

Начало заболевания: 1-й год жизни

Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони

Клинические признаки: задержка роста, выступающие лобные бугры, светобоязнь, периферийные ретинопатии со снижением зрения, образование кристаллов и эрозия роговицы, рахит, гепатоспленомегалия, недостаточность поджелудочной железы, камни в почках, почечная недостаточность, синдром Фанкони, снижение потоотделения, миопатия, дисфагия, церебральная атрофия, нормальный интеллект, однако у длительно выживших развивается неврологическая дегенерация

Накопление цистина в ретикулоэндотелиальной системе, лейкоцтах и роговице

Лечение: заместительная терапия при синдроме Фанкони, трансплантации почек при их отказе, цистеамин перорально или в виде глазных капель, гормон роста

Подростковая или ювенильная форма с поздним началом (219900*)

Начало заболевания: 12-15 лет

Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони

Клинические признаки: сходны с инфантильной формой, но более мягкие

Лечение: подобно инфантильной форме

Взрослая не-нефропатическая форма (219750*)

Начало заболевания: в раннем подростковом возрасте до зрелого возраста

Метаболиты в моче: почечный синдром Фанкони

Клинические признаки: сходны с инфантильной формой, поражения почек нет

Лечение: цистеамин перорально или в виде глазных капель, гормон роста

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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