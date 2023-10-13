Лечение тиреотоксического криза
Пропилтиоурацил: 600 мг перорально, принимать перед йодом, затем 200-400 мг каждые 6-8 часов
Йод: 5 капель (0,25 мл) насыщенного раствора йодида калия перорально каждые 6 часов
или
4-8 капель 2%-го раствора Люголя перорально каждые 6-8 часов
или
1 г иодида натрия путем медленного капельного в/в вливания в течение 24 часов
Пропранолол: 60-80 мг перорально каждые 4-6 часов с коррекцией в соответствии с частотой сердечных сокращений и уровнем артериального давления
или
Пропранолол: 0,5-1 мг внутривенно в течение 10-15 минут каждые 4 часа (не превышать дозу введения 1 мг/мин) под тщательным контролем
При необходимости через 2 минуты вводят повторную 1-мг дозу, или эсмолол
Растворы декстрозы внутривенно
Коррекция дегидратации и электролитного дисбаланса
Охлаждающий компресс при гипертермии
Антиаритмические препараты (например, блокаторы кальциевых канальцев, аденозин, бета-блокаторы) при необходимости при фибрилляции предсердий
Лечение основного заболевания, например инфекция
Кортикостероиды: гидрокортизон 100 мг внутривенно каждые 8 часов
или
Дексаметазон 2 мг внутривенно каждые 6 часов
Радикальная терапия после преодоления кризиса посредством удаления части щитовидной железы с помощью йода-131 или хирургической операции