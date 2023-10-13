*Широкая эксцизия или органосохраняющая операция, проводимая при раке молочной железы, может применяться в качестве самостоятельного метода, особенно при размерах опухоли < 2,5 см и благоприятных гистологических характеристиках, или в сочетании с лучевой терапией при более крупных размерах опухоли и менее благоприятных гистологических характеристиках.