Лечение по типу рака молочной железы
Тип
Возможное лечение
DCIS
Мастэктомия
Органосохраняющая хирургия у некоторых пациентов (при патологических изменениях, ограниченных одним сектором) с лучевой терапией или без* нее
Эндокринная терапия для некоторых пациентов
Лобулярная карцинома in situ, классическая форма
Хирургическое вмешательство для исключения рака в определенных случаях
Если результат отрицательный – наблюдение с регулярными обследованиями и маммографией
Прием тамоксифена или – для некоторых женщин в период постменопаузы – ралоксифена, или ингибиторов ароматазы для снижения риска развития инвазивного рака
Двусторонняя профилактическая мастэктомия (редко)
Лобулярная карцинома in situ, плеоморфная форма
Хирургическое иссечение до здоровых тканей
Рассматривают химиопрофилактику тамоксифеном или ралоксифеном для некоторых групп пациентов
Рак ранней стадии (I и II)
Предоперационная химиотерапия с целью оптимизации шансов на проведение операции по сохранению молочной железы (у пациентов с раком молочной железы в стадии Т2 или более высокой степенью злокачественности)
Органосохраняющая хирургия с последующей лучевой терапией
Мастэктомия с или без реконструкции молочной железы
Системная терапия (например, послеоперационная химиотерапия, эндокринная терапия, анти-HER2-препараты или их комбинация) основана на результатах опухолевых тестов (например, анализ на гормональные рецепторы и белок HER2), за исключением, возможно, у некоторых женщин в постменопаузе с опухолями, положительными по рецепторам гормонов с низкими или промежуточными показателями теста на онкотип Dx
Стадия III (местнораспространенная) рака, в том числе, воспалительного рака молочной железы
Предоперационная системная терапия, как правило, химиотерапия
Органо-сохраняющая операция или мастэктомия, если опухоль операбельна после предоперационной терапии
Мастэктомия при раке молочной железы с воспалением
Как правило, послеоперационная лучевая терапия
Послеоперационная химиотерапия и/или эндокринная терапия
Рак IV стадии (метастатический)
Если рак имеет клинические проявления и является многоочаговым – эндокринная терапия, аблация яичников или химиотерапия
При чрезмерной экспрессии HER2: анти-HER2 препараты (трастузумаб, иногда с пертузумабом)
При метастазах в головной мозг, местных рецидивах на коже, или изолированных симптомных метастазах в костную ткань ─ лучевая терапия
При метастазах в костную ткань - IV бисфосфонаты для снижения потери костной массы и боли в костях
Болезнь Педжета (рак соска)
Обычно, исходя из типа основного рака молочной железы, если таковой имеется
В некоторых случаях, только локальное удаление опухоли
Локально рецидивирующий рак молочной железы
Иногда перед мастэктомией или хирургической резекцией (если мастэктомия уже была сделана) проводится химиотерапия или эндокринная терапия
Лучевая терапия для некоторых пациентов
Химиотерапия или эндокринная терапия
Филлоидные опухоли
Широкое иссечение
Иногда лучевая терапия (если опухоль пограничная или злокачественная)
Мастэктомия при крупной опухоли
*Широкая эксцизия или органосохраняющая операция, проводимая при раке молочной железы, может применяться в качестве самостоятельного метода, особенно при размерах опухоли < 2,5 см и благоприятных гистологических характеристиках, или в сочетании с лучевой терапией при более крупных размерах опухоли и менее благоприятных гистологических характеристиках.
DCIS = протоковый рак in situ; HER2 = рецептор эпидермального фактора роста типа 2; LCIS = дольковый рак in situ.