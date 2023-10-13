‡ При выборе антибиотика следует руководствоваться тестом на чувствительность, если это возможно, поскольку резистентность к доксициклину, фторхинолонам и сульфаметоксазолу/триметоприму (SMX/TMP) увеличивается в определенных регионах и у определенных штаммов. В целом доксициклин является рекомендуемым антибиотиком первой линии для небеременных взрослых. Азитромицин является препаратом первой линии для детей и беременных женщин и 2-й линии для всех остальных. Другие рекомендации различаются, но антибиотиком 2-й линии для детей обычно является TMP/SMX, если штамм, задействованный в данной вспышке, является к нему чувствительным. Ципрофлоксацин является препаратом 2-й или 3-й линии у небеременных взрослых и, хотя обычно он не назначается детям, для них его можно использовать в качестве препарата 2-й линии, если штаммы устойчивы к SMX/TMP.