Лечение инфекционного гастроэнтерита*
Возбудитель
Антибиотик (или другая терапия)
Азитромицин
Ципрофлоксацин †
Ципрофлоксацин
Доксициклин §
Азитромицин
Фидаксомицин
Ванкомицин
Метронидазол ‖
Моноклональные антитела (при тяжелой инфекции, для предотвращения рецидива)
Трансплантация фекальной микробиоты
Метронидазол ¶
Тинидозол ¶
Тинидозол
Метронидазол
Нитазоксанид
Ципрофлоксацин
Азитромицин
* Показаний к назначению антибиотиков в большинстве случаев нет, но при инфицировании отдельными микроорганизмами они могут применяться как поддерживающее лечение наряду с внутривенной инфузией растворов.
† Резистентность увеличивается.
‡ При выборе антибиотика следует руководствоваться тестом на чувствительность, если это возможно, поскольку резистентность к доксициклину, фторхинолонам и сульфаметоксазолу/триметоприму (SMX/TMP) увеличивается в определенных регионах и у определенных штаммов. В целом доксициклин является рекомендуемым антибиотиком первой линии для небеременных взрослых. Азитромицин является препаратом первой линии для детей и беременных женщин и 2-й линии для всех остальных. Другие рекомендации различаются, но антибиотиком 2-й линии для детей обычно является TMP/SMX, если штамм, задействованный в данной вспышке, является к нему чувствительным. Ципрофлоксацин является препаратом 2-й или 3-й линии у небеременных взрослых и, хотя обычно он не назначается детям, для них его можно использовать в качестве препарата 2-й линии, если штаммы устойчивы к SMX/TMP.
§ Этот антибиотик не следует назначать беременным женщинам.
‖ Метронидазол не рекомендуется, но может применяться у пациентов с непереносимостью ванкомицина и фидаксомицина.
¶ Лечение должно сопровождаться курсом йодохинола в течение 20 дней или паромомицина в течение 7 дней.