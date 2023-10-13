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Лечение инфекционного гастроэнтерита*

Лечение инфекционного гастроэнтерита*

Возбудитель

Антибиотик (или другая терапия)

Campylobacter jejuni

Азитромицин

Ципрофлоксацин †

Холера (Vibrio cholerae)

Ципрофлоксацин

Доксициклин §

Азитромицин

Clostridioides difficile

Фидаксомицин

Ванкомицин

Метронидазол ‖

Моноклональные антитела (при тяжелой инфекции, для предотвращения рецидива)

Трансплантация фекальной микробиоты

Entamoeba histolytica

Метронидазол ¶

Тинидозол ¶

Giardia intestinalis (G. lamblia)

Тинидозол

Метронидазол

Нитазоксанид

Shigella

Ципрофлоксацин

Азитромицин

* Показаний к назначению антибиотиков в большинстве случаев нет, но при инфицировании отдельными микроорганизмами они могут применяться как поддерживающее лечение наряду с внутривенной инфузией растворов.

† Резистентность увеличивается.

‡ При выборе антибиотика следует руководствоваться тестом на чувствительность, если это возможно, поскольку резистентность к доксициклину, фторхинолонам и сульфаметоксазолу/триметоприму (SMX/TMP) увеличивается в определенных регионах и у определенных штаммов. В целом доксициклин является рекомендуемым антибиотиком первой линии для небеременных взрослых. Азитромицин является препаратом первой линии для детей и беременных женщин и 2-й линии для всех остальных. Другие рекомендации различаются, но антибиотиком 2-й линии для детей обычно является TMP/SMX, если штамм, задействованный в данной вспышке, является к нему чувствительным. Ципрофлоксацин является препаратом 2-й или 3-й линии у небеременных взрослых и, хотя обычно он не назначается детям, для них его можно использовать в качестве препарата 2-й линии, если штаммы устойчивы к SMX/TMP.

§ Этот антибиотик не следует назначать беременным женщинам.

‖ Метронидазол не рекомендуется, но может применяться у пациентов с непереносимостью ванкомицина и фидаксомицина.

¶ Лечение должно сопровождаться курсом йодохинола в течение 20 дней или паромомицина в течение 7 дней.

* Показаний к назначению антибиотиков в большинстве случаев нет, но при инфицировании отдельными микроорганизмами они могут применяться как поддерживающее лечение наряду с внутривенной инфузией растворов.

† Резистентность увеличивается.

‡ При выборе антибиотика следует руководствоваться тестом на чувствительность, если это возможно, поскольку резистентность к доксициклину, фторхинолонам и сульфаметоксазолу/триметоприму (SMX/TMP) увеличивается в определенных регионах и у определенных штаммов. В целом доксициклин является рекомендуемым антибиотиком первой линии для небеременных взрослых. Азитромицин является препаратом первой линии для детей и беременных женщин и 2-й линии для всех остальных. Другие рекомендации различаются, но антибиотиком 2-й линии для детей обычно является TMP/SMX, если штамм, задействованный в данной вспышке, является к нему чувствительным. Ципрофлоксацин является препаратом 2-й или 3-й линии у небеременных взрослых и, хотя обычно он не назначается детям, для них его можно использовать в качестве препарата 2-й линии, если штаммы устойчивы к SMX/TMP.

§ Этот антибиотик не следует назначать беременным женщинам.

‖ Метронидазол не рекомендуется, но может применяться у пациентов с непереносимостью ванкомицина и фидаксомицина.

¶ Лечение должно сопровождаться курсом йодохинола в течение 20 дней или паромомицина в течение 7 дней.

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