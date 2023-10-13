Лечение запоров у детей
Тип терапии
Возбудитель
Дозировка
Выборочные побочные эффекты
Пальцевое высвобождение каловых масс
Перорально
Высокие дозы минерального масла орально (во избежание аспирации не следует использовать у детей до года с неврологическими нарушениями)
15-20 мл/год жизни (максимум 240 мл/день) в течение 3 дней или до появления стула
Недержание кала, нарушение всасывания жирорастворимых витаминов (если лечение повторяется)
Орально раствор полиэтиленгликоль-электролита
25 мл/кг в час (максимум 1000 мл/час) через назогастральный зонд до появления стула или 20 мл/кг в час в течение 4 часов в сутки
Тошнота, рвота, спазмы, вздутие живота
Орально полиэтиленгликоль без электролитов
1-1,5 г/кг, растворенный в 10 мл/кг воды 1 раз в день в течение 3 дней
Недержание кала
Ректальные
Суппозитории глицерина
Младенцы и дети старшего возраста: 0,5-1 суппозиторий 1 раз в день в течение 3 дней или до появления стула
Нет
Ректальные клизмы с минеральным маслом
2-11 лет: 2,25 унции 1 раз в день в течение 3 дней или до появления стула
≥12 лет: 4,5 унции 1 раз в день в течение 3 дней или до появления стула
Недержание кала, механическая травма
Ректальная клизма с фосфатом натрия
2–4 года: 1,13 унции 1 раз в день в течение 3 дней или до появления стула
5-11 лет: 2,25 унции 1 раз в день в течение 3 дней или до появления стула
≥12 лет: 4,5 унции 1 раз в день в течение 3 дней или до появления стула
Механическая травма, гиперфосфатемия
Средства по уходу
Оральные осмотические и смазывающие слабительные
Лактулоза (70% раствор)
1 мл/кг 1 или 2 раза в день (не более 60 мл/день)
Спастические боли в животе, вздутие
Гидроксид магния (400 мг/5 мл раствора)
1-2 мл/кг 1 раз в день
При передозировке препарата, риск гипермагниемии, гипофосфатемии или вторичной гипокальциемии
Минеральное масло (во избежание аспирации не следует использовать у детей до 1-го года или у пациента с неврологическими нарушениями)
1-3 мл/кг 1 раз в день
Недержание кала
Полиэтиленгликоль 3350 порошок растворенный в воде
1-18 месяцев: 1 чайная ложка порошка на 60 мл (2 унции) воды 1 раз в день
> 18 месяцев–3 года: 1/2 пакета порошка (8,5 г) на 120 мл (4 унции) воды 1 раз в день
≥ 3 лет: 1 пакет (17 г) на 240 мл (8 унций) воды 1 раз в день
Недержание кала
Оральное слабительное (использовать в течение ограниченного периода времени)
Бисакодил (таблетки 5 мг)
2-11 лет: 1-2 таблетки 1 раз в день
≥12 лет: 1-3 таблетки 1 раз в день
Недержание кала, гипокалиемии, боль в животе
Сенны сироп: 8,8 мг сеннозидов/5 мл
Сенны таблетки: 8,6 мг сеннозидов на таблетку
> 1 года: от 1,25 мл 1 раз в день до 2,25 мл 2 раза в день
2-5 лет: 2,5 мл 1 раз в день до 3,75 мл 2 раза в день
6-11 лет: 5 мл 1 раз в день до 7,5 мл 2 раза в день
≥12 лет: от 1 таблетки 1 раз в день до 2 таблеток 2 раза в день
Спастические боли в животе, меланоз толстой кишки
Поддерживающие пищевые добавки
Добавка пищевых волокон
Метилцеллюлоза*
< 6 лет: 0,5-1 г 1 раз в день
6-11 лет: 1 г 1-3 раза в день
≥ 12 лет: 2 г 1-3 раза в день
Вздутие живота (но меньше, чем другие добавки с клетчаткой)
Подорожник*
6–11 лет: 1,25–15 г 1–3 раза в день
≥ 12 лет: 2,5–30 г 1-3 раза в день
Вздутие живота, газы
Сорбит-содержащие фруктовые соки (например, сливовый, грушевый, яблочный)
Младенцы и дети старшего возраста: 30 - 120 мл (1–4 унции) в сутки
Вздутие
Декстрин пшеницы *
2-20 лет: 5 г плюс 1 г на каждый год жизни, 1 раз в день
Вздутие живота, газы
* Многочисленные коммерческие продукты и препараты доступны в различных концентрациях, поэтому дозы пищевых волокон приведены в граммах.