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Лечение запоров

Тип терапии

Возбудитель

Дозировка

Выборочные побочные эффекты

Пальцевое высвобождение каловых масс

Перорально

Высокие дозы минерального масла орально (во избежание аспирации не следует использовать у детей до года с неврологическими нарушениями)

15-20 мл/год жизни (максимум 240 мл/день) в течение 3 дней или до появления стула

Недержание кала, нарушение всасывания жирорастворимых витаминов (если лечение повторяется)

Орально раствор полиэтиленгликоль-электролита

25 мл/кг в час (максимум 1000 мл/час) через назогастральный зонд до появления стула или 20 мл/кг в час в течение 4 часов/день

Тошнота, рвота, спазмы, вздутие живота, расстройство стула, самопроизвольное отхождение стула

Орально полиэтиленгликоль без электролитов

1-1,5 г/кг, растворенный в 10 мл/кг воды 1 раз/день в течение 3 дней

Недержание кала, диарея, тошнота, рвота, спазмы, вздутие живота

Ректальные

Суппозитории глицерина

Младенцы и дети старшего возраста: 0,5-1 суппозиторий 1 раз/день в течение 3 дней или до появления стула

Нет

Ректальные клизмы с минеральным маслом

2-11 лет: 66 мл (одна детская педиатрическая клизма) 1 раз/день в течение 3 дней или до появления стула

12 лет: 133 мл (одна готовая клизма для взрослых) 1 раз/день в течение 3 дней или до появления стула

Недержание кала, механическая травма

Ректальная клизма с фосфатом натрия

2–4 года: 33 мл (половина педиатрической клизмы) 1 раз/день в течение 3 дней или до появления стула

5-11 лет: 66 мл (одна детская педиатрическая клизма) 1 раз/день в течение 3 дней или до появления стула

12 лет: 133 мл (одна готовая клизма для взрослых) 1 раз/день в течение 3 дней или до появления стула

Механическая травма, гиперфосфатемия

Средства по уходу

Оральные осмотические и смазывающие слабительные

Лактулоза (70% раствор)

1 мл/кг 1 или 2 раза в день (максимум 60 мл/день)

Спастические боли в животе, вздутие, диарея

Гидроксид магния (400 мг/5 мл раствора)

1-2 мл/кг 1 раз/день

При передозировке препарата, риск гипермагниемии, гипофосфатемии или вторичной гипокальциемии

Минеральное масло (во избежание аспирации не следует использовать у детей до 1-го года или у пациента с неврологическими нарушениями)

1-3 мл/кг 1 раз/день

Недержание кала

Полиэтиленгликоль 3350 порошок растворенный в воде

1–18 месяцев: 1/4 пакетика порошка (4,25 г) в 60 мл (2 унции) воды 1 раз/день

> 18 месяцев–3 года: 1/2 пакета порошка (8,5 г) на 120 мл (4 унции) воды 1 раз/день

3 года: 1 пакет (17 г) на 240 мл (8 унций) воды 1 раз/день

Недержание кала, диарея, тошнота, рвота, спазмы, вздутие живота

Оральное слабительное (использовать в течение ограниченного периода времени)

Бисакодил (таблетки 5 мг)

2-11 лет: 1-2 таблетки 1 раз/день

12 лет: 1-3 таблетки 1 раз/день

Недержание кала, гипокалиемии, боль в животе

Сенны сироп: 8,8 мг сеннозидов/5 мл

Сенны таблетки: 8,6 мг сеннозидов на таблетку

> 1 года: от 1,25 мл 1 раз в день до 2,25 мл 2 раза в день

2-5 лет: 2,5 мл 1 раз в день до 3,75 мл 2 раза в день

6-11 лет: 5 мл 1 раз в день до 7,5 мл 2 раза в день

12 лет: по 1 таблетке 1 раз в день до 2 таблеток 2 раза в день

Спастические боли в животе, меланоз толстой кишки

Поддерживающие пищевые добавки

Добавка пищевых волокон

Метилцеллюлоза*

< 6 лет: 0,5-1 г 1 раз/день

6-11 лет: 1 г 1-3 раза/день

12 лет: 2 г 1-3 раза/день

Меньшее вздутие живота, спазмов, образование газов, чем при добавлении других волокон

Подорожник*

6–11 лет: 1,25–15 г 1–3 раза/день

12 лет: 2,5–30 г 1-3 раза/день

Вздутие живота, спазмы, метеоризм

Сорбит-содержащие фруктовые соки (например, сливовый, грушевый, яблочный)

Младенци и дети старшего возраста: 30 - 120 мл (1–4 унции)/день

Гвзообразование в кишечнике, спазмы, вздутие живота

Декстрин пшеницы *

2-20 лет: 5 г плюс 1 г на каждый год жизни, 1 раз/день

Вздутие живота, спазмы, метеоризм

* Многочисленные коммерческие продукты и препараты доступны в различных концентрациях, поэтому дозы пищевых волокон приведены в граммах.

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