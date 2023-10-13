Лечение африканского трипаносомоза человека (HAT)
Возраст и масса тела пациента
ЛП / исследование СМЖ и первая линия терапии*
Препараты второй линии*
Побочные действия
Примечания
HAT, вызванная Trypanosoma brucei gambiense
< 6 лет или < 20 кг
Если количество лейкоцитов ≤ 5 клеток/мкл (≤ 0,005 × 109/л) и нет трипаносом: пентамидин
—
Пентамидин: головокружение, тошнота, рвота и боль в месте инъекции
Пентамидин можно вводить внутримышечно.
Если количество лейкоцитов > 5 клеток/мкл (> 0,005 × 109/л) или есть трипаносомы: комбинированная терапия пероральным нифуртимоксом/внутривенным эфлорнитином (NECT)
Эфлорнитин
Эфлорнитин: лихорадка, зуд, гипертензия, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная боль, угнетение костного мозга и судороги
Нифуртимокс: анорексия, тошнота, рвота, потеря веса, полинейропатия, головная боль, головокружение и вертиго
NECT: боль в животе, тошнота, рвота и головная боль
Эфлорнитин неэффективен при африканском трипаносомозе человека, вызванном T. b. rhodesiense.
Монотерапия эфлорнитином назначается при HAT на стадии поражения ЦНС, вызванной T. b. gambiense, когда NECT невозможна из-за недоступности или противопоказаний к нифуртимоксу и когда фексинидазол не может быть назначен.
≥ 6 лет и ≥ 20 кг
Люмбальная пункция не требуется, если нет подозрения на тяжёлую форму африканского трипаносомоза человека: фексинидазол
ЛП нужна: пентамидин (гемолимфатическая стадия) или NECT (стадия поражения ЦНС)†
Фексинидазол: рвота, тошнота, снижение аппетита, головная боль, бессонница, удлинение интервала QT и нейтропения
Фексинидазол принимается перорально.
Люмбальная пункция необходима при подозрении на тяжелую форму африканского трипаносомоза человека:
Количество лейкоцитов < 100 клеток/мкл (< 0,1 × 109/л): пентамидин (гемолимфатическая стадия) или NECT (стадия поражения ЦНС)
Количество лейкоцитов ≥ 100 клеток/мкл (≥ 0,1 × 109/л): фексинидазол
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T. b. rhodesiense африканского трипаносомоза человека
< 6 лет или < 20 кг
≤ 5 лейкоцитов/мкл и нет трипаносом: сурамин
Пентамидин
Сурамин: тошнота, рвота, светобоязнь, гиперестезии, периферическая нейропатия, нефротоксичность, крапивница и зуд
Сурамин дается внутривенно.
Сурамин является единственным препаратом, эффективным во время гемолимфатической стадии T. b. rhodesiense.
Сурамин не используется для лечения T. b. gambiense, хотя и является потенциально эффективным, с его применением были связаны побочные эффекты.
Следует соблюдать осторожность при введении сурамина, потому что серьезные реакции гиперчувствительности могут возникнуть у пациентов, коинфицированных Onchocerca volvulus, который является эндемичным во многих районах Западной Африки, где встречается T. b. gambiense.
> 5 лейкоцитов/мкл или есть трипаносомы: меларсопрол
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Меларсопрол: энцефалопатические реакции, эксфолиативный дерматит, сердечно-сосудистая токсичность (гипертония, аритмия, сердечная недостаточность), зуд, желудочно-кишечная и почечная токсичность
Внутривенный меларсопрол, органический препарат мышьяка, часто используется в африканских странах из-за ограниченной доступности эфлорнитина, несмотря на то что побочные эффекты могут быть тяжелыми и угрожающими жизни.‡
≥ 6 лет и ≥ 20 кг
ЛП не нужна: фексинидазол
ЛП нужна: сурамин или пентамидин (гемолимфатическая стадия) или меларсопрол (стадия поражения ЦНС)
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* В Соединённых Штатах пентамидин и нифуртимокс доступны в коммерческой продаже, фексинидазол предоставляется производителем, а препараты eflornithine, suramin и melarsoprol могут быть получены через ЦКЗ.
† Для АТЧ, вызванного T. b. gambiense, пациенты с числом лейкоцитов ≤ 5 клеток/мкл (≤ 0,005 × 109/л) и отсутствием трипомастигот в спинномозговой жидкости (СМЖ) относятся к гемолимфатической стадии, тогда как при числе лейкоцитов > 5 клеток/мкл (> 0,005 × 109/л) или наличии трипомастигот в СМЖ заболевание считается перешедшим в стадию поражения ЦНС.
‡ Меларсопрол показан только при АТЧ, вызванном T. b. gambiense, для лечения рецидивов при неэффективности терапии первой линии и других схем лечения.
Меларсопрол показан только при HAT, вызванной T. b. rhodesiense для следующих целей:
ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ЦНС = центральная нервная система; СМЖ = спинномозговая жидкость; ЛП = люмбальная пункция; NECT = комбинированная терапия пероральным нифуртимоксом/внутривенным эфлорнитином; WBC = лейкоциты.
Data fromWorld Health Organization: Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. June 2024.