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Лечение африканского трипаносомоза человека (HAT)

Лечение африканского трипаносомоза человека (HAT)

Возраст и масса тела пациента

ЛП / исследование СМЖ и первая линия терапии*

Препараты второй линии*

Побочные действия

Примечания

HAT, вызванная Trypanosoma brucei gambiense

< 6 лет или < 20 кг

Если количество лейкоцитов ≤ 5 клеток/мкл (≤ 0,005 × 109/л) и нет трипаносом: пентамидин

Пентамидин: головокружение, тошнота, рвота и боль в месте инъекции

Пентамидин можно вводить внутримышечно.

Если количество лейкоцитов > 5 клеток/мкл (> 0,005 × 109/л) или есть трипаносомы: комбинированная терапия пероральным нифуртимоксом/внутривенным эфлорнитином (NECT)

Эфлорнитин

Эфлорнитин: лихорадка, зуд, гипертензия, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная боль, угнетение костного мозга и судороги

Нифуртимокс: анорексия, тошнота, рвота, потеря веса, полинейропатия, головная боль, головокружение и вертиго

NECT: боль в животе, тошнота, рвота и головная боль

Эфлорнитин неэффективен при африканском трипаносомозе человека, вызванном T. b. rhodesiense.

Монотерапия эфлорнитином назначается при HAT на стадии поражения ЦНС, вызванной T. b. gambiense, когда NECT невозможна из-за недоступности или противопоказаний к нифуртимоксу и когда фексинидазол не может быть назначен. 

≥ 6 лет и ≥ 20 кг

Люмбальная пункция не требуется, если нет подозрения на тяжёлую форму африканского трипаносомоза человека: фексинидазол

ЛП нужна: пентамидин (гемолимфатическая стадия) или NECT (стадия поражения ЦНС)†

Фексинидазол: рвота, тошнота, снижение аппетита, головная боль, бессонница, удлинение интервала QT и нейтропения

Фексинидазол принимается перорально.

Люмбальная пункция необходима при подозрении на тяжелую форму африканского трипаносомоза человека:

  • Если количество лейкоцитов < 100 клеток/мкл (< 0,1 × 109/л): фексинидазол

  • Если количество лейкоцитов ≥ 100 клеток/мкл (≥ 0,1 × 109/л) или неудачная ЛП: NECT

Количество лейкоцитов < 100 клеток/мкл (< 0,1 × 109/л): пентамидин (гемолимфатическая стадия) или NECT (стадия поражения ЦНС)

Количество лейкоцитов ≥ 100 клеток/мкл (≥ 0,1 × 109/л): фексинидазол

T. b. rhodesiense африканского трипаносомоза человека

< 6 лет или < 20 кг

≤ 5 лейкоцитов/мкл и нет трипаносом: сурамин

Пентамидин

Сурамин: тошнота, рвота, светобоязнь, гиперестезии, периферическая нейропатия, нефротоксичность, крапивница и зуд

Сурамин дается внутривенно.

Сурамин является единственным препаратом, эффективным во время гемолимфатической стадии T. b. rhodesiense.

Сурамин не используется для лечения T. b. gambiense, хотя и является потенциально эффективным, с его применением были связаны побочные эффекты.

Следует соблюдать осторожность при введении сурамина, потому что серьезные реакции гиперчувствительности могут возникнуть у пациентов, коинфицированных Onchocerca volvulus, который является эндемичным во многих районах Западной Африки, где встречается T. b. gambiense.

> 5 лейкоцитов/мкл или есть трипаносомы: меларсопрол

Меларсопрол: энцефалопатические реакции, эксфолиативный дерматит, сердечно-сосудистая токсичность (гипертония, аритмия, сердечная недостаточность), зуд, желудочно-кишечная и почечная токсичность

Внутривенный меларсопрол, органический препарат мышьяка, часто используется в африканских странах из-за ограниченной доступности эфлорнитина, несмотря на то что побочные эффекты могут быть тяжелыми и угрожающими жизни.‡

≥ 6 лет и ≥ 20 кг

ЛП не нужна: фексинидазол

ЛП нужна: сурамин или пентамидин (гемолимфатическая стадия) или меларсопрол (стадия поражения ЦНС)

* В Соединённых Штатах пентамидин и нифуртимокс доступны в коммерческой продаже, фексинидазол предоставляется производителем, а препараты eflornithine, suramin и melarsoprol могут быть получены через ЦКЗ.

† Для АТЧ, вызванного T. b. gambiense, пациенты с числом лейкоцитов ≤ 5 клеток/мкл (≤ 0,005 × 109/л) и отсутствием трипомастигот в спинномозговой жидкости (СМЖ) относятся к гемолимфатической стадии, тогда как при числе лейкоцитов > 5 клеток/мкл (> 0,005 × 109/л) или наличии трипомастигот в СМЖ заболевание считается перешедшим в стадию поражения ЦНС.

‡ Меларсопрол показан только при АТЧ, вызванном T. b. gambiense, для лечения рецидивов при неэффективности терапии первой линии и других схем лечения.

Меларсопрол показан только при HAT, вызванной T. b. rhodesiense для следующих целей:

  • Дети < 6 лет или < 20 кг во второй стадии T. b. rhodesiense африканского трипаносомоза человека.

  • Другие пациенты со второй стадией африканского трипаносомоза человека, которые не могут получать фексинидазол из-за противопоказаний или неспособности глотать.

ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ЦНС = центральная нервная система; СМЖ = спинномозговая жидкость; ЛП = люмбальная пункция; NECT = комбинированная терапия пероральным нифуртимоксом/внутривенным эфлорнитином; WBC = лейкоциты.

Data fromWorld Health Organization: Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. June 2024.

* В Соединённых Штатах пентамидин и нифуртимокс доступны в коммерческой продаже, фексинидазол предоставляется производителем, а препараты eflornithine, suramin и melarsoprol могут быть получены через ЦКЗ.

† Для АТЧ, вызванного T. b. gambiense, пациенты с числом лейкоцитов ≤ 5 клеток/мкл (≤ 0,005 × 109/л) и отсутствием трипомастигот в спинномозговой жидкости (СМЖ) относятся к гемолимфатической стадии, тогда как при числе лейкоцитов > 5 клеток/мкл (> 0,005 × 109/л) или наличии трипомастигот в СМЖ заболевание считается перешедшим в стадию поражения ЦНС.

‡ Меларсопрол показан только при АТЧ, вызванном T. b. gambiense, для лечения рецидивов при неэффективности терапии первой линии и других схем лечения.

Меларсопрол показан только при HAT, вызванной T. b. rhodesiense для следующих целей:

  • Дети < 6 лет или < 20 кг во второй стадии T. b. rhodesiense африканского трипаносомоза человека.

  • Другие пациенты со второй стадией африканского трипаносомоза человека, которые не могут получать фексинидазол из-за противопоказаний или неспособности глотать.

ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ЦНС = центральная нервная система; СМЖ = спинномозговая жидкость; ЛП = люмбальная пункция; NECT = комбинированная терапия пероральным нифуртимоксом/внутривенным эфлорнитином; WBC = лейкоциты.

Data fromWorld Health Organization: Guidelines for the treatment of human African trypanosomiasis. June 2024.

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