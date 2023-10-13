Лечение антибиотиками стафилококковых инфекций у взрослых
Инфекция
Антибиотики
Внебольничные инфекции кожи (не метицилин-резистентные)
Диклоксациллин или цефалексин по 250-500 мг перорально каждые 6 часов в течение 7-10 дней
Пациенты с аллергией на пенициллин
Эритромицин 250-500 мг перорально каждые 6 часов
Кларитромицин 500 мг перорально каждые 12 часов
Азитромицин 500 мг перорально в первый день, затем 250 мг перорально каждые 24 часа на день 2-5
Клиндамицин 300 мг перорально каждые 6 часов
Внебольничные инфекции кожи, вероятно обусловленные метицилин-резистентным S Аureus
Триметоприм/сульфаметоксазол 160/800 мг перорально каждые 8-12 часов
Клиндамицин 300–450 мг перорально каждые 6–8 часов
Линезолид 600 мг перорально каждые 12 часов
Тедизолид 200 мг перорально каждые 24 часа
Делафлоксацин 450 мг перорально каждые 12 часов
Омадациклин 450 мг перорально один раз в день в течение 2 дней, затем по 300 мг один раз в день
Пациенты с аллергией на сульфаниламиды
Клиндамицин 600 мг перорально каждые 8 часов
Линезолид 600 мг перорально каждые 12 часов
Тедизолид 200 мг перорально каждые 24 часа
Доксициклин по 100 мг перорально каждые 12 часов
Делафлоксацин 450 мг перорально каждые 12 часов
Омадациклин 450 мг перорально один раз в день в течение 2 дней, затем по 300 мг один раз в день
Тяжёлые инфекции, вероятно не обусловленные метицилин-резистентным S Аureus
Нафциллин или оксациллин по 1–2 г внутривенно каждые 4–6 часов
Цефазолин 1–2 г внутривенно каждые 8 часов
Пациенты с аллергией на пенициллин
Клиндамицин 600 мг в/в каждые 8 часов
Ванкомицин 15 мг/кг каждые 12 часов
Тяжёлые инфекции, с большой вероятностью обусловленные метицилин-резистентным S Аureus
Ванкомицин 15 мг/кг в/в каждые 12 часов
Линезолид 600 мг в/в каждые 12 часов, тедизолид 200 мг в/в каждые 24 часа
Даптомицин 4–10 мг/кг каждые 24 часа, в зависимости от локализации инфекции (не для легочных инфекций)
Цефтобипрол 500 мг в/в каждые 8 часов (не доступен в Соединенных Штатах)
Цефтаролин 600 мг в/в каждые 12 часов
Делафлоксацин 300 мг в/в каждые 12 часов
Омадациклин 200 мг внутривенно однократно, затем по 100 мг внутривенно каждые 24 часа
Зафиксированный метицилин-резистентный S Аureus
Согласно чувствительности к препаратам
Ванкомицин-резистентные стафилококки*
Линезолид 600 мг в/в каждые 12 часов
Хинупристин/далфопристин 7,5 мг/кг каждые 8 часов
Даптомицин 4–8 мг/кг каждые 24 часа
Оритаванцин 1200 мг в/в однократно
Цефтобипрол 500 мг в/в каждые 8 часов (не доступен в Соединенных Штатах)
Цефтаролин 600 мг в/в каждые 12 часов
* Нет доступных клинических данных, но перечисленные антибиотики проявляют активность in vitro.
МРЗС = methicillin-resistant Staphylococcus aureus.