Лекарственные средства, которые вызывают гемолитическую анемию тепловых агглютининов
Механизм
Медицинские препараты
Аутоантитела к Rh-антигенам
Цефалоспорины
Диклофенак
Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.
Альфа-интерферон
Леводопа
Мефенамовая кислота
Метилдопа
Прокаинамид
Тенипозид
Тиоридазин
Толметин
Стабильный гаптен
Цефалоспорины
Флуоресцин натрия
Пенициллины
Тетрациклин
Толбутамид (не доступен в США)
Нестабильный гаптен, или неизвестный механизм
Аминосалициловая кислота
Амфотерицин В
Антазолин
Цефалоспорины
Хлорпропамид
Диэтилстильбэстрол
Доксепин
Гидрохлоротиазид
Изониазид
Пробенецид
Хинидин
Хинин
Рифампин
Сульфаниламиды
Тиопентал