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Лекарственные средства, которые вызывают гемолитическую анемию тепловых агглютининов

Механизм

Медицинские препараты

Аутоантитела к Rh-антигенам

Цефалоспорины

Диклофенак

Ибупрофен. Ацетаминофен, как правило, предпочтительнее, т.к.

Альфа-интерферон

Леводопа

Мефенамовая кислота

Метилдопа

Прокаинамид

Тенипозид

Тиоридазин

Толметин

Стабильный гаптен

Цефалоспорины

Флуоресцин натрия

Пенициллины

Тетрациклин

Толбутамид (не доступен в США)

Нестабильный гаптен, или неизвестный механизм

Аминосалициловая кислота

Амфотерицин В

Антазолин

Цефалоспорины

Хлорпропамид

Диэтилстильбэстрол

Доксепин

Гидрохлоротиазид

Изониазид

Пробенецид

Хинидин

Хинин

Рифампин

Сульфаниламиды

Тиопентал

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