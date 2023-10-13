Лекарственные средства и растительные продукты, которые могут вызвать потерю веса
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Примеры
Рецептурные препараты
Антиретровирусные препараты, лекарственные средства, используемые в химиотерапии рака, дигоксин, экзенатид, леводопа, лираглутид, метформин, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), топирамат, зонисамид
Синдром отмены после хронических высоких доз психотропных лекарственных средств
Травяные препараты и безрецептурные лекарственные средства
Алоэ, берберин, кофеин, каскара, хитозан, хром, одуванчик, эфедра, 5-гидрокситриптофан, гарциния, гуарана, гуаровая камедь, глюкоманнан, мочегонные фитопрепараты, хвойник китайский, пируват, зверобой, падуб парагвайский (матэ)
Лекарственные средства, вызывающие привыкание
Алкоголь, амфетамины, кокаин, опиаты