* Клиницисты могут использовать различные комбинации препаратов, в зависимости от типа ишемической болезни сердца, присутствующей у пациента.

† Более подробную информацию о дозировке смотрите в информации производителя о применении или в базе данных медикаментов.

‡ Иногда используются более низкие дозы пероральных антикоагулянтов прямого действия, основанные на специфических для пациента факторах риска.

§ Высокие дозы аспирина не обеспечивают большей защиты и увеличивают риск побочных эффектов.

¶ Из всех низкомолекулярных гепаринов предпочтительно назначение эноксапарина.