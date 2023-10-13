Лекарственные препараты, часто вызывающие гинекомастию*
Категория
Лекарственные препараты
Антидрогенные препараты (которые подавляют синтез или активность андрогенов)
Ципротерон (антиандроген, используемый для лечения рака простаты или трансгендерных женщин)
Дутастерид или финастерид (ингибиторы 5 альфа редуктазы)
Гозерелин, гистрелин, лейпролид и трипторелин (агонисты ГнВГ); дегареликс, релаголикс (антагонисты ГнВГ)
Флутамид, бикалутамид, энзалутамид, абиратерон, даролутамид, апалутамид и нилутамид (пероральные антиандрогены, применяемые для лечениярака простаты)
Антибактериальные препараты
Эфавиренз
Этионамид
Изониазид
Кетоконазол
Метронидазол
Противоопухолевые препараты
Алкилирующие агенты
Иматиниб
ГнВГ агонисты и антагонисты
Метотрексат
Алкалоиды барвинка
Противоязвенные препараты†
Циметидин
Ранитидин
Омепразол
Сердечно-сосудистые препараты
Ингибиторы АПФ (например каптоприл, эналаприл)
Амиодарон
Блокаторы кальциевых каналов (например, нифедипин, дилтиазем)
Метилдопа
Резерпин
Спиронолактон
Препараты, действующие на ЦНС
Диазепам
Галоперидол
Метадон
Фенотиазины
Трициклические антидепрессанты
Гормоны
Андрогены
Анаболические стероиды
Эстрогены
Гормон роста
Безрецептурные растительные препараты
Лавандовое масло
Масла чайного дерева
Амфетамины
Этанол
Героин
Марихуана
Другие препараты
Ауранофин
Амфепрамон
Домперидон
Метоклопрамид
Фенитоин
Пеницилламин
Сулиндак
Теофиллин
* Не для всех препаратов, прием которых ассоциирован с гинекомастией, показана способность вызывать гинекомастию при провокационных пробах.
† Препараты перечислены в порядке частоты ассоциированности с гинекомастией.
АПФ = ангиотензинпревращающий фермент; ЦНС = центральная нервная система; ГнВГ = гонадотропин-рилизинг-гормон; ЛГ = лютеинизирующий гормон; ОАС = безрецептурные препараты.