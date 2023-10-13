Лекарственные препараты, применяющиеся при нейропатической боли
Класс/лекарственное средство
Доза*
Примечания
Противоэпилептические препараты†
Карбамазепин
По 200–400 мг 2 раза в день
Выполняется общий анализ крови и контроль функции печени во время лечения
Может снизить эффективность пероральных контрацептивов
Первоочередное лечение невралгии тройничного нерва
Габапентин
300–1200 мг 3 раза в день
Начальная доза обычно составляет 300 мг 1 раз в день
Целевая доза: 600–1200 мг три раза в день
Отрегулировать дозировку у пациентов с почечной недостаточностью
Окскарбазепин
600–1200 мг 2 раза в день
Начальная доза обычно составляет 300 мг 1 раз в день
Считается таким же эффективным, как карбамазепин, при невралгии тройничного нерва, полезен также при других приступообразных невропатических болях.
Способен вызывать гипонатриемию или снижать эффективность оральных контрацептивов
В отличие от карбамазепина, нет необходимости в проведении общего анализа крови или контроля функции печени
Фенитоин
300 мг 1 раз в день
Недостаточно информации; препарат второго ряда
Прегабалин
150–300 мг два раза в день
Начальная доза обычно составляет 75 мг 2 раза в день, с еженедельным увеличением на ту же самую величину по мере необходимости до максимальной дозы 300 мг перорально 2 раза в день
Механизм действия схож с габапентином, но обладает более стабильными фармакокинетическими характеристиками
Отрегулировать дозировку у пациентов с почечной недостаточностью
Соли вальпроевой кислоты
250-500 мг 2 раза в день
Данные ограничены, однако настоятельно рекомендуются для лечения мигрени
Антидепрессанты
Амитриптилин
10–25 мг перед сном (начальная доза), увеличение производится еженедельно на одну и ту же дозу до достижения максимальной дозы 150 мг перед сном
Целевое дозирование: примерно 100 мг/день (дозировка при боли вряд ли будет достаточной для снятия депрессии или тревоги)
Не рекомендуется для пожилых людей или пациентов с заболеваниями сердца, потому, что он имеет сильное антихолинергическое влияние
Возможно повышение дозы до 150 мг и иногда выше
Дезипрамин или нортриптилин
10–25 мг перед сном (начальная доза), увеличение производится еженедельно на одну и ту же дозу до достижения максимальной дозы 150 мг перед сном
Переносятся лучше, чем амитриптилин; профиль побочных эффектов лучше при использовании дезипрамина, чем нортриптилина
Целевое дозирование: примерно 100 мг/день (дозировка при боли вряд ли будет достаточной для снятия депрессии или тревоги)
Не рекомендуется для пожилых людей или пациентов с заболеваниями сердца, потому, что он имеет сильное антихолинергическое влияние
Возможно повышение дозы до 150 мг и иногда выше
Дулоксетин
20-60 мг один раз в день (стартовая доза)
Лечение начинают с 20–30 мг один раз в день и увеличивают на одну и ту же дозу еженедельно до целевой дозы 60 мг/день; в некоторых случаях повышают до 60 мг 2 раза в день (особенно у пациентов с сопутствующей депрессией или тревожностью)
Лучше переносится по сравнению с трициклическими антидепрессантами
Дозировки лекарства при боли (60 мг/день) обычно достаточно для лечения сопутствующей депрессии или тревожности
Милнаципран
12,5 мг 1 раз в день в 1-й день с последующим увеличением до 12,5 мг 2 раза в день на 2-й и 3-й дни, с последующим увеличением до 25 мг 2 раза в день на 4-7-й день, затем 25 мг до 4 раз в сутки, не превышать 200 мг/день
Эффективен при фибромиалгии; не используется при нейропатических болевых состояниях
Венлафаксин
Пролонгированного высвобождения (самая простая схема применения): 37,5–75 мг один раз в день, с увеличением до целевой дозы 150–225 мг один раз в день
При более высоких дозах больший процент ингибиции обратного захвата норадреналина (≥ 150 мг/день); более низкие дозы неэффективны при нейропатических болях
Механизм действия, аналогичный дулоксетину
В такой дозе эффективен при болях, депрессии и тревожности
Агонисты центральных альфа-2-адренорецепторов
Клонидин
0,1 мг 1 раз в день
Также может применяться трансдермально или интратекально
Тизанидин
2 мг каждые 6-8 часов (максимум 3 дозы в день), увеличивая на 2–4 мг каждые 1–4 дня по мере необходимости (максимум: 36 мг в день)
Реже вызывает артериальную гипотензию, чем клонидин
Кортикостероиды
Дексаметазон
0,5-4 мг 4 раза в день
Применяется только при боли с воспалительным компонентом
Преднизон
5-60 мг 1 раз в день
Применяется только при боли с воспалительным компонентом
Антагонисты NMDA-рецепторов
Мемантин
10-30 мг 1 раз в день
Ограниченная доказательная база по эффективности
Декстрометорфан
30–120 мг 4 раза в день
Может играть определенную роль в нейропатической боли у пациентов, у которых развилась выносливость или более низкий болевой порог в результате центральной сенсибилизации.
В случае > 90% представителей европеоидной расы – ускоренный метаболизм за счет содержания печеночных ферментов системы цитохрома P-450 2D6, снижающих терапевтический эффект
Метаболизм декстрометорфана, блокируемый хинидином
Комбинация декстрометорфан/хинидин, доступная для применения при псевдобульбарном синдроме у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом
Пероральные блокаторы натриевых каналов
Мексилетин
От 150 мг 1 раз в день до 300 мг каждые 8 часов
Применяется только при нейропатической боли
Пациентам с серьезными заболеваниями сердца до начала терапии рекомендуется кардиологическое обследование
Препараты местного действия
Капсаицин 0,025-0,075% (например, крем, лосьон)
Применять 3 раза в день
Есть сведения об эффективности при нейропатической боли и артрите
Пластырь с 8%-ным капсаицином
До 4 одновременно†
Вызывает сильную реакцию кожи в виде ожогов; для того, чтобы облегчить обостряющуюся кожную боль, в течение 1 недели после применения капсаицина 8% в большинстве случаев необходимо принимать пероральные опиоидные препараты.
Значительное облегчение боли после однократного применения наблюдается в течение 3 месяцев
ЭМЛА
Накладывать 3 раза в день, по возможности применять герметическую повязку
Как правило, пробуется при неэффективности пластыря с лидокаином; дорогой
Лидокаин 5%
Каждый день
Доступен в виде пластыря
Другое
Баклофен
Первоначально 5–10 мг 3 раза в день; с последующим титрованием до 60-120 мг в 3 приема
Может действовать на GABA-B -рецепторы
Эффективен при тригеминальных болях; применяется при других нейропатических болевых синдромах
Памидронат (инъекция)
60-90 мг/месяц внутривенно
Имеются данные об эффективности при комплексном регионарном болевом синдроме
* Путь введения – пероральный, если не указано иного.
†Местное применение 4–5% лидокаина за 1 час до применения капсаицина может помочь уменьшить раздражение.
ОАК = общий анализ крови; ЭМЛА = эвтектическая смесь местных анестетиков; ГАМК = γ-аминомасляная кислота; NMDA = N-метил-d-аспартат; WBCs = количество лейкоцитов.