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Лекарственные препараты, обычно используемые для реанимации *

Медикаментозное лечение†

Дозы для взрослых

Дозы для детей

Аденозин

6 мг вначале, затем 12 мг × 2 при необходимости

0,1 мг/кг первоначально, затем 0,2 мг/кг × 2

Амиодарон

Для ФЖ/ЖТ без пульса: 300 мг внутривенно болюсно в течение 2 минут

При персистирующей желудочковой фибрилляции/желудочковой тахикардии без пульса можно назначить дополнительно 150 мг

Для ФЖ/ЖТ без пульса: 5 мг/кг внутривенно болюсно

При персистирующей ФЖ/ЖТ без пульса можно повторить до 3 общих доз

Для перфузии ЖТ:

  • Нагрузочная доза: 150 мг внутривенно в течение 10 минут, затем

  • Капельная инфузия: 1 мг/минуту × 6 часов, затем 0,5 мг/минуту × 24 часов

Для перфузии ЖТ: 5 мг/кг в течение 20-60 минут, можно повторить дважды до достижения максимальной дозы 15 мг/кг/день

Атропин‡

1 мг, повторять каждые 3-5 минут до получения эффекта или общей дозы 3 мг, минимальная доза 0,5 мг.

0,02 мг/кг, повторять каждые 3-5 минут при необходимости, минимальная доза 0,1 мг

Хлорид кальция

1 g

20 мг/кг

Кальция глюцептат§

0,66 г

Не используется

Глюконат кальция

3 g

30 мг/кг

Добутамин

2–5 мкг/кг/минуту при необходимости до 20 мкг/кг/мин

Так же, как и для взрослых

Дофамин

2–5 мкг/кг/минуту при необходимости до 20 мкг/кг/мин

Так же, как и для взрослых

Адреналин

Болюс: 1 мг

Инфузия: 2-10 мкг/минуту

Болюс: 0,01 мг/кг

Инфузия: 0,1-1,0 мкг/кг/минуту

Глюкоза (только при подтвержденной гипогликемии)

25 г в 50% растворе декстрозы

0,5–1 г/кг 10% раствора декстрозы

Избегать высоких концентраций у младенцев и детей младшего возраста. Рекомендуется использование 10% раствора декстрозы для младенцев и 10% или 25% раствора – для детей

Лидокаин

1–1,5 мг/кг; повторять каждые 5–10 минут до достижения максимальной дозы 3 мг/кг

Нагрузочная доза: 1 мг/кг

Инфузия: 20–50 мкг/кг/минута

Магния сульфат

1-2 г

25-50 мг/кг до максимум 2 г

Налоксон

2-4 мг интраназально или 0,4 мг в/м

0,1 мг/кг, если вес пациента < 20 кг или возраст < 5 лет

2 мг, если вес пациента ≥ 20 кг или возраст ≥ 5 лет

Норадреналин

Инфузия: 5-30 мкг/минуту

Инфузия: начинать с 0,05-0,1 мкг/кг/минуту (максимальная доза – 2 мкг/кг/минуту)

Фенилэфрин

Инфузия: 0,1-0,5 мкг/кг/минуту

Инфузия: 0,1-0,5 мкг/кг/минуту

Прокаинамид

20-50 мг/мин (общая максимальная доза 17 мг/кг

15 мг/кг в течение 30-60 минут

Sodium bicarbonate

50 мЭкв

1 мЭкв/кг

Руководство PALS от 2020 года не рекомендует применение бикарбоната натрия в педиатрии, за исключением пациентов с гиперкалиемией, гипокальциемией, гипермагниемией, интоксикацией трициклическими антидепрессантами или передозировкой блокаторов кальциевых каналов¶

*Показания и правила применения см. текст.

†Внутривенно или внутрикостно.

‡ Атропин больше не рекомендуется для пациентов с ЖТ без пульса. Его применение ограничено у пациентов с симптоматической брадикардией.

§ Используется редко.

Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al. Pediatric Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Pediatrics 2021;147(Suppl 1):e2020038505B. doi:10.1542/peds.2020-038505B

Г/З = декстроза в воде; НЖТ = наджелудочковая тахикардия; ФЖ = фибрилляция желудочков; ЖТ = желудочковая тахикардия.

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