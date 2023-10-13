Лекарственные препараты, обычно используемые для реанимации *
Медикаментозное лечение†
Дозы для взрослых
Дозы для детей
Аденозин
6 мг вначале, затем 12 мг × 2 при необходимости
0,1 мг/кг первоначально, затем 0,2 мг/кг × 2
Амиодарон
Для ФЖ/ЖТ без пульса: 300 мг внутривенно болюсно в течение 2 минут
При персистирующей желудочковой фибрилляции/желудочковой тахикардии без пульса можно назначить дополнительно 150 мг
Для ФЖ/ЖТ без пульса: 5 мг/кг внутривенно болюсно
При персистирующей ФЖ/ЖТ без пульса можно повторить до 3 общих доз
Для перфузии ЖТ:
Для перфузии ЖТ: 5 мг/кг в течение 20-60 минут, можно повторить дважды до достижения максимальной дозы 15 мг/кг/день
Атропин‡
1 мг, повторять каждые 3-5 минут до получения эффекта или общей дозы 3 мг, минимальная доза 0,5 мг.
0,02 мг/кг, повторять каждые 3-5 минут при необходимости, минимальная доза 0,1 мг
Хлорид кальция
1 g
20 мг/кг
Кальция глюцептат§
0,66 г
Не используется
Глюконат кальция
3 g
30 мг/кг
Добутамин
2–5 мкг/кг/минуту при необходимости до 20 мкг/кг/мин
Так же, как и для взрослых
Дофамин
2–5 мкг/кг/минуту при необходимости до 20 мкг/кг/мин
Так же, как и для взрослых
Адреналин
Болюс: 1 мг
Инфузия: 2-10 мкг/минуту
Болюс: 0,01 мг/кг
Инфузия: 0,1-1,0 мкг/кг/минуту
Глюкоза (только при подтвержденной гипогликемии)
25 г в 50% растворе декстрозы
0,5–1 г/кг 10% раствора декстрозы
Избегать высоких концентраций у младенцев и детей младшего возраста. Рекомендуется использование 10% раствора декстрозы для младенцев и 10% или 25% раствора – для детей
Лидокаин
1–1,5 мг/кг; повторять каждые 5–10 минут до достижения максимальной дозы 3 мг/кг
Нагрузочная доза: 1 мг/кг
Инфузия: 20–50 мкг/кг/минута
Магния сульфат
1-2 г
25-50 мг/кг до максимум 2 г
Налоксон
2-4 мг интраназально или 0,4 мг в/м
0,1 мг/кг, если вес пациента < 20 кг или возраст < 5 лет
2 мг, если вес пациента ≥ 20 кг или возраст ≥ 5 лет
Норадреналин
Инфузия: 5-30 мкг/минуту
Инфузия: начинать с 0,05-0,1 мкг/кг/минуту (максимальная доза – 2 мкг/кг/минуту)
Фенилэфрин
Инфузия: 0,1-0,5 мкг/кг/минуту
Инфузия: 0,1-0,5 мкг/кг/минуту
Прокаинамид
20-50 мг/мин (общая максимальная доза 17 мг/кг
15 мг/кг в течение 30-60 минут
Sodium bicarbonate
50 мЭкв
1 мЭкв/кг
Руководство PALS от 2020 года не рекомендует применение бикарбоната натрия в педиатрии, за исключением пациентов с гиперкалиемией, гипокальциемией, гипермагниемией, интоксикацией трициклическими антидепрессантами или передозировкой блокаторов кальциевых каналов¶
*Показания и правила применения см. текст.
†Внутривенно или внутрикостно.
‡ Атропин больше не рекомендуется для пациентов с ЖТ без пульса. Его применение ограничено у пациентов с симптоматической брадикардией.
§ Используется редко.
¶ Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al. Pediatric Life Support 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Pediatrics 2021;147(Suppl 1):e2020038505B. doi:10.1542/peds.2020-038505B
Г/З = декстроза в воде; НЖТ = наджелудочковая тахикардия; ФЖ = фибрилляция желудочков; ЖТ = желудочковая тахикардия.