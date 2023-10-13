Лекарственные препараты, которые могут вызвать серотониновый синдром
Класс
Лекарственные препараты
Антидепрессанты: ингибиторы моноаминоксидазы
Изокарбоксазид (в РФ не зарегистрирован)
Линезолид
Фенелзин (в РФ не зарегистрирован)
Селегилин
Транилципромин (в РФ не зарегистрирован)
Антидепрессанты: ингибиторы обратного захвата серотонина/норэпинефрина
Бупропион
Нефазодон
Тразодон
Венлафаксин
Антидеперессанты: Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Циталопрам
Эсциталопрам
Флуоксетин
Флувоксамин
Пароксетин
Сертралин
Антидепрессанты: трициклические антидепрессанты
Амитриптилин
Амоксапин (в РФ не зарегистрирован)
Дезипрамин (в РФ не зарегистрирован)
Доксепин (в РФ не зарегистрирован)
Имипрамин
Мапротилин
Нортриптилин (в РФ не зарегистрирован)
Протриптилин (в РФ не зарегистрирован)
Тримипрамин (в РФ не зарегистрирован)
Стимуляторы центральной нервной системы (ЦНС)
Амфетамин
Кокаин
Амфепрамон
Метамфетамин
3,4-Метиленэдиоксиамфетамин (МДА)
3,4-Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Метилфенидат
Фентермин
Сибутрамин
Галлюциногены
Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД)
5-метокси-диизопропилтриптамин
Травы
Мускатный орех
Женьшень (азиатский или американский)
Трава святого Джона (зверобой продырявленный)
Сирийская рута
Агонисты 5-Гидроксиприптамин (5-HT1) (триптаны)
Алмотриптан
Элетриптан
Фроватриптан
Наратриптан
Ризатриптан
Суматриптан
Золмитриптан
Опиоиды
Бупренорфин
Фентанил
Гидрокодон
Петидин (в РФ не зарегистрирован)
Оксикодон
Пентазоцин (в РФ не зарегистрирован)
Петидин
Трамадол
Другие
Буспирон
Хлорфенирамин (в РФ не зарегистрирован)
Декстрометорфан
Гранисетрон
5-гидрокситриптофан
Леводопа
Литий
Метоклопрамид
Оланзапин
Ондансетрон
Рисперидон
Ритонавир
Триптофан
Соли вальпроевой кислоты